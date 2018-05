Musikschüler zeigen ihr Können

Zum sechsten Mal findet am Freitag der Tag der Musikschulen statt. Dabei zeigen nicht nur die Schülerinnen und Schüler bei Konzerten ihr Können, Interessierte können auch verschiedene Instrumente ausprobieren.

36 Seiten dick ist das Programm der niederösterreichischen Musikschulen und steht unter dem Motto „Musizieren macht Freu(n)de“. 177 Veranstaltungen finden an 159 Standorten statt. Auftritte gibt es in allen Genres, vom Pop und Rock über Klassik bis hin zur Volksmusik. In Obergrafendorf (Bezirk St. Pölten) wird beispielsweise die Hauptstraße zum Klingen gebracht. In Korneuburg wird der Hauptplatz zur Bühne, sagt Musikschulleiter Peter Vasicek. Zu hören gibt es ein breites Programm, angefangen von Akkordeon-Früherziehung, Streichern, Blechbläsern, Jazz bishin zu einem Schlagwerk-Ensemble. Bis 9. Mai gibt es in Korneuburg zudem die Woche der offenen Tür in der Musikschule. Dabei kann man jeden Nachmittag sämtliche Instrumente ausprobieren.

Musikum/Lackner

Instrumentenrallye für Kinder

In Eggenburg (Bezirk Horn) kann man am Freitagnachmittag ebenfalls Instrumente ausprobieren, bei einer Instrumentenrallye für Kinder, erklärt Musikschulleiterin Andrea Binder. „Die Kinder gehen von Klasse zu Klasse. Sie bekommen von den Musiklehrern in jedem Raum ein anderes Instrument präsentiert und können es auch gleich ausprobieren, um einen ersten Eindruck zu gewinnen“, sagt Binder. Bei jeder Station gibt es einen Stempel und für einen vollgestempelten Pass gibt es dann eine kleine Überraschung.

In Oberwölbling (Bezirk St. Pölten) werden Besucher zum Soundcheck gebeten, erklärt Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas: „Das bedeutet, wir haben ein Instrumente-Karussell, wo man alle Instrumente der Musikschule ausprobieren kann. Meist kommen Kinder und Jugendliche und wollen Blockflöte, Klavier oder Geige ausprobieren.“ Insgesamt machen 127 Musikschulen in ganz Niederösterreich mit. Hier unterrichten derzeit 2.300 Lehrerinnen und Lehrer 60.000 Schülerinnen und Schüler.

