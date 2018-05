Hameseder: „Raiffeisenbank soll jünger werden“

„Krisenfester und schockresistenter als je zuvor“ sei die Raiffeisen-Holding, sagt deren Obmann Erwin Hameseder. Die Holding ist zu 79,1 Prozent an der Raiffeisenlandebank beteiligt. Diese soll jünger werden, so Hameseder im Interview.

Hameseder wurde am Freitag mit 99,1 Prozent der Stimmen als Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien für sechs weitere Jahre wiedergewählt - mehr dazu in Raiffeisen-Holding: Hameseder bestätigt (noe.ORF.at; 4.5.2018). Bei der Jahrestagung im Wiener Congress Center sprach der 61-jährige Manager von überbordenden Vorschriften für Banken. noe.ORF.at führte mit Hameseder anlässlich seiner Wiederwahl über neue Strategien und Herausforderungen das folgende Gespräch.

noe.ORF.at: Was entgegnen Sie all jenen, die sagen, dass der Genossenschaftsgedanke von Raiffeisen nicht mehr zeitgemäß ist?

Erwin Hameseder: In mehr als 100 Ländern gehören 800 Millionen Menschen einer Genossenschaft an. Ich denke, das ist Beweis genug, dass auf ein derartiges Modell weiter aufgebaut wird.

noe.ORF.at: Studien zeigen, dass 51 Prozent aller Bankkunden ihre Geschäfte nicht mehr in Filialen abwickeln. Wie reagieren Sie darauf?

Hameseder: Man muss insofern darauf reagieren, dass die eine oder andere Bankstelle leider eine andere Funktion haben wird. Dabei geht es aber nicht darum, etwas zuzusperren, sondern etwas Neues aufzumachen. Konkret sind wir am Überlegen, wie wir in den Orten, in denen wir Bankstellen haben, diese der Bevölkerung zugänglich machen. Zum Beispiel, um in sogenannten Genossenschaftshäusern Breitband-Internet nutzen zu können. Wir geben den Bankstellen also eine neue Funktion.