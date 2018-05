Müder Einbrecher schläft am Tatort ein

Beim Versuch, eine St. Pöltner Apotheke zu plündern, schlief ein Einbrecher jedoch am Tatort ein. Am nächsten Tag fand ihn die Putzfrau. Sie verständigte die Polizei. Der Mann hatte es auf die Jausenvorräte der Bediensteten abgesehen.

Der Hunger dürfte den 30-jährigen Mann dazu veranlasst haben, in eine Apotheke in St. Pölten einzubrechen. Der Mann schlug ein Fenster ein und stieg in die Apotheke ein. Danach plünderte er den Kühlschrank der Bediensteten. Nachdem er die Jausenvorräte aufgegessen hatte, übermannte den Einbrecher wohl die Müdigkeit. Auf dem für Notdienste bereitstehenden Bett habe er sich scheinbar ausruhen wollen und sei dabei eingeschlafen, heißt es bei der Polizei.

Putzfrau findet schlafenden Einbrecher

Am nächsten Tag entdeckte eine Putzfrau den schlafenden Einbrecher. Der Mann habe auch nach Medikamenten gesucht, in erster Linie sei es ihm aber wohl um eine Mahlzeit und eine Unterkunft gegangen, so die Polizei. Der Sachschaden sei gering, daher wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.