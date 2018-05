Bühne im Hof: „Da könnte ja jeder kommen!“

Die Bühne im Hof in St. Pölten bietet im Herbst ein buntes Programm unter dem Motto „Da könnte ja jeder kommen!“. Den Auftakt zur Saison mit Kabarett, Musik und Kindervorstellungen macht am 14. September die Kabarettistin Lisa Eckhart.

In 99 Tagen sind 88 Vorstellungen und Workshops geplant, sagte Intendantin Daniela Wandl bei der Programmpräsentation in St. Pölten. Neben den „Olympioniken des Kabaretts in Österreich“ wie Alfred Dorfer, Andreas Vitasek mit seinem neuen Programm „Austrophobia“, Lukas Resetarits sowie Willi Resetarits & Stubnblues treten in der Reihe „Jung & saugut“ etwa Robert Blöchl, Großmütterchen Hatz & Klok und Vitus Wieser auf. Die Kabarettisten von maschek stehen am 26. September zum 20-Jahr-Jubiläum noch einmal zu dritt auf der Bühne. Am 10. November zum ersten Mal zu Gast ist Peter Klien, bekannt aus „Willkommen Österreich“, mit seinem ersten Solo-Bühnenprogramm „Reporter ohne Grenzen“.

Chris Lohner schenkt sich zum 75. Geburtstag ein laut Wandl „keckes Programm“, mit dem sie am 17. November in St. Pölten auftritt. Erwartet werden auch „Stammgäste“ wie Gernot Kulis (mit „Herkulis“) und Ernst Molden, der mit einem Frauenorchester auftritt. Für „magische Momente“ soll unter anderem Voodoo Jürgens sorgen, der Lieder von Ludwig Hirsch interpretiert.

Hommage an Heller und Jubiläums-Weihnachtsshow

„Verrückt und schräg“ präsentieren sich etwa Christoph und Lollo mit einer laut Wandl „abgefahrenen Mischung aus sozialkritischen Liedern und Improvisation“. Eine „poetische literarische Hommage an Andre Heller“ mit Lucy McEvil, Christoph Krutzler, Oliver Welter und Alf Peherstorfer trägt den Namen „Holodrio - Lass mich Dein Dreckstück sein“.

Im Dezember präsentieren The Rats Are Back weihnachtlichen Swing, gleich zwei Mal gibt es Irish Christmas. Monti Beton & Johann K. gastieren mit einer Jubiläums-Weihnachtsshow in St. Pölten.

„Kreative Anarchie“ im Kinderprogramm

„Gut entwickelt“ und etabliert hat sich laut Wandl der Schwerpunkt für Kinder. Hier sind im Herbst unter anderen das Kinderlied-Duo RatzFatz, Gernot Kranner sowie Benny Barfuß mit einem Weihnachtsprogramm zu erleben. Stolz ist die künstlerische Leiterin auf die Akrobatik-Clown-Geschichten-Impro-Spaß-Werkstatt, bei der mittwochnachmittags „die Gesetze der Bühne im Hof aufgehoben werden“ und „kreative Anarchie herrscht“. In drei Workshops sollen die Teilnehmer - insgesamt knapp 25 Kinder und an die zehn Erwachsenen - „spüren, wie sich so ein Haus anfühlt“, sagte Wandl.

