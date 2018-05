Kremser Weinbauschüler holt Europameister-Titel

Bei der 13. Wein-Europameisterschaft der Jungwinzer in Novo Mesto (Slowenien) wurde der Kremser Weinbauschüler Fabian Korb mit deutlichem Vorsprung Europameister. Er setzte sich unter 60 Bewerbern aus zwölf Nationen durch.

Fabian Korb, der aus Gneixendorf bei Krems stammt, ist Schüler der VinoHAK Krems. Er holte mit 356 von 400 Punkten überlegen den Europameister-Titel. In sechs Kategorien gingen acht von 18 Medaillenplätzen an die Schülerinnen und Schüler der Weinbauschulen Krems und Klosterneuburg (Bezirk Tulln).

Jürgen Mück

Für die Jungwinzerin Amelia Rieder aus Poysdorf (Bezirk Mistelbach) von der HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg gab es Bronze in der Gesamtwertung. Vier Teams der österreichischen Weinbauschulen stellten sich den Herausforderungen in fünf Bewerben: Weinbau, Önologie, Weindegustation, Team-Parcours und einem Special Award.

Für Direktor Dieter Faltl ist der Europameister-Titel eine „schöne Bestätigung der intensiven Bildungsarbeit an der Weinbauschule Krems“, heißt es in einer Aussendung: „Das Top-Ergebnis beweist, dass die Stärke der Weinbauschule in der Kombination von solider Schulbildung mit handwerklicher Praxis liegt.“

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ergänzte: „Der Erfolg zeigt, dass die Jungwinzer Niederösterreichs zu den besten in Europa zählen und mit ihrem fachlichen Know-how Spitzenleistungen erbringen.“

