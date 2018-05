NEOS NÖ mit Bedauern und Verständnis für Strolz

NEOS-Parteichef Matthias Strolz hat am Montag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Die niederösterreichische Landespartei bedauere, respektiere und verstehe den Rückzug, reagierte Landessprecherin Indra Collini.

Politik sei Kräfte zehrend - eine Verfügbarkeit rund um die Uhr und eine dicke Haut seien unabdingbar. Umso bemerkenswerter sei, dass sich Strolz über sieben Jahre mit viel Herzblut und großer Leidenschaft in diesem Feld betätigt habe.

Collini erinnerte am Montag auch „an wichtige politische Grundsätze“ des scheidenden NEOS-Chefs. „Einer dieser Grundsätze war, kein Sesselkleber zu sein und nicht dann zu gehen, wenn nichts mehr geht.“ Mit der jüngst erfolgreich geschlagenen Wahl in Salzburg und den anschließenden Koalitionsverhandlungen habe die Bewegung „die nächste Wachstumsphase eingeleitet“. In Niederösterreich hat die pinke Partei beim erstmaligen Antreten bei der Landtagswahl Ende Jänner drei Mandate erreicht.

