Mordverdächtiger verprügelt Mithäftling

Jener Asylwerber aus Nigeria, der in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen Mann erschlagen haben soll, hat am Samstag in der Justizanstalt Wiener Neustadt einen Mithäftling schwer misshandelt, berichtet die Tageszeitung „Heute“.

Der Mann habe seinen Mithäftling in der Zelle in der Justizanstalt Wiener Neustadt mehrere Brüche im Gesicht zugefügt und einige Zähne ausgeschlagen, sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, gegenüber noe.ORF.at. Außerdem habe der Mann, der im Krankenhaus Wiener Neustadt behandelt und einen Tag später wieder entlassen wurde, Prellungen erlitten.

Deshalb wird gegen den 25-jährigen Asylwerber aus Nigeria nun auch wegen des Verdachts absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Über den Mann wurde am Sonntag die Untersuchungshaft verhängt. Er soll in der Nacht auf Donnerstag einen 26-Jährigen aus Bangladesch in einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) erschlagen haben.

