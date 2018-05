Weltstars bei „Klassik unter Sternen“

Ein Höhepunkt des Kultursommers ist Jahr für Jahr das Open-Air-Konzert „Klassik unter Sternen“ auf Stift Göttweig. Opernstar Elīna Garanča verspricht für heuer Dramatik und große Emotionen, u. a. mit zwei Weltstars.

Bereits zum elften Mal findet am 4. Juli auf Stift Göttweig das Klassik Open-Air-Konzert „Klassik unter Sternen“ statt. Am Dienstag wurde im Raiffeisenhaus in Wien das heurige Programm präsentiert, auch für das Konzert „Klassik in den Alpen“ am 7. Juli in Kitzbühel.

„Wahre Gefühle“ und Opernhighlights

Als musikalische Gäste hat sich Garanča diesmal mit der Sopranistin Anna Pirozzi und Gregory Kunde zwei besonders herausragende Künstler eingeladen. „Klassik unter Sternen“ steht heuer sowie das Konzert in Kitzbühel unter dem Motto „Verismo“. „Verismo“ war ein Opernstil des späten 19. Jahrhunderts, der sich bemühte, Realismus in Form von Dramatik und Emotion ins Opernhaus zu bringen. Garanča sprach bei der Programmpräsentation in diesem Zusammenhang von „wahren Gefühlen“.

ORF

Um der Dramatik und der Emotion von „Verismo“ Rechnung zu tragen, haben Elīna Garanča und der musikalische Leiter der beiden Konzerte, ihr Mann Karel Mark Chichon, mit Pirozzi und Kunde zwei Weltstars auf diesem Gebiet gewinnen können. Es wird Arien, Duette und Trios geben. Darüber hinaus können sich treue Konzert-Fans natürlich auch auf die bereits zur Tradition gewordenen neapoletanischen Lieder und andere Opernhighlights freuen.

Der Hauptsponsor der Konzerte zog bei der Präsentation in Wien eine positive Bilanz. Laut Erwin Hameseder, dem Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, sind in den vergangenen zehn Jahren bereits 55.000 Besucherinnen und Besucher zu den Konzerten auf Stift Göttweig gekommen. „Raiffeisen Niederösterreich-Wien unterstützt seit Jahrzehnten als engagierter Partner den Kunst- und Kulturbereich. Und wir werden das auch weiterhin aus voller Überzeugung tun. Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten des niederösterreichischen Kultursommers. Es ist wirklich jedes Jahr ein ganz besonderer Abend“, sagte Hameseder.

Link: