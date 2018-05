190.000 Euro für Integrationsprojekte

190.000 Euro stellt das Land NÖ für zwei Initiativen im Integrationsbereich zur Verfügung. Das kündigte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) an. Bei beiden Projekten steht das Erlernen der deutschen Sprache im Mittelpunkt.

Zuwanderer, die in Österreich bleiben dürfen, sollen die Möglichkeit erhalten, sich besser zu integrieren, begründete der für die Integration zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl die Entscheidung. Die Voraussetzung dazu sei, die deutsche Sprache zu erlernen, „um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und um ihnen die Möglichkeit zu geben mit zu helfen und unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben“, so Waldhäusl bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Geld für Deutschkurse

130.000 Euro erhält die im Most- und Industrieviertel tätige Mentor GmbH. 18 Trainer bieten dort etwa 160 Deutschkurse an. Die Teilnehmerzahl bezifferte der Landesrat mit 2.096 im Industrie- und 1.144 im Mostviertel. Das Geld ist als Soforthilfe gedacht, damit laufende Kurse zu Ende gebracht werden können. Durch eine rechtliche Änderung fließe nämlich derzeit kein Geld vom Bund, so Waldhäusl.

60.000 Euro erhält die Initiative „Hilfe für Helfende - Blickpunkt Deutsch“ des Hilfswerks. Sie setzt den Fokus auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die sich im Integrationsbereich einsetzen. Das Projekt laufe über zwölf regionale Familien- und Beratungszentren in ebenso vielen Bezirken.

Diese Maßnahmen seien ein erster Schritt im Integrationsbereich, kündigte Waldhäusl an. Derzeit informiere er sich über die vielen Integrationsprojekte, die in den Gemeinden auch von Ehrenamtlichen durchgeführt werden. Sie könnten als Vorbild für weitere Integrationsmaßnahmen in ganz Niederösterreich dienen.