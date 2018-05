Semmeringbahn: ÖBB sanieren drei Viadukte

Temperaturschwankungen, Schnee und Frost verlangen der Semmering-Bergstrecke einiges ab. Seit 2016 wird die Strecke saniert, darunter auch drei Viadukte, auf denen heuer und im nächsten Jahr das Hauptaugenmerk liegt.

Bis der Semmering-Basistunnel in Betrieb geht, rollen täglich etwa 180 Züge über die 164 Jahre alte Semmeringstrecke. Nicht nur Witterungsbedingungen, sondern auch der tägliche Personen- und Güterverkehr setzen der Strecke zu. Die Semmering-Bergstrecke wird deshalb seit 2016 Schritt für Schritt saniert. In den Jahren 2018 und 2019 werden die Gleise in Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) erneuert und die Viadukte über Wagnergraben, Gamperlgraben und Rumplergraben generalüberholt. Auf einem der beiden Gleise wird gearbeitet, während auf dem anderen die Züge vorbeifahren.

ÖBB/Wolf

Schienenersatzverkehr ab Mitte Juni

Da die Viadukte unter Denkmalschutz stehen, müssen alle Steine erhalten bleiben. Daher werden die Viadukte zunächst eingerüstet, um die bestehenden Brüstungsmauern in der Folge abtragen zu können. Ab Mai werden die einzelnen Steine abtransportiert, in einem Steinmetzwerk saniert und dann wieder eingebaut. Beim Wagnergraben-Viadukt werden die Brüstungsmauern in 740 Steine, beim Gamperlgraben-Viadukt in 724 Steine zerlegt.

ÖBB/Wolf

Mitte Juni beginnen die Arbeiten, die einen Schienenersatzverkehr für die Regionalzüge zwischen Payerbach-Reichenau und Semmering (beides Bezirk Neunkirchen) bzw. Mürzzuschlag (Steiermark) erfordern. Im Jahr 2018 werden für die Maßnahmen auf der Semmering-Bergstrecke 17 Millionen Euro investiert. Die Hauptarbeiten an der Semmering-Bergstrecke sollen 2020 beendet sein.

Zu Pfingsten werden sowohl an der Pottendorfer Linie als auch an der Gutensteiner Bahn Arbeiten durchgeführt. Im Bahnhof Achau (Bezirk Mödling) an der Pottendorfer Linie werden erst Weichen und anschließend zwei neue Gleise verlegt. An der Gutensteiner Bahn werden in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wr. Neustadt) von 14. bis 23. Mai die Gleisanlagen erneuert.

Im Abschnitt zwischen Wöllersdorf und Gutenstein (beides Bezirk Wr. Neustadt) werden von 19. Mai bis 28. Mai Eisenbahnkreuzungen saniert sowie Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Auf der Pottendorfer Linie gibt es zwischen Wien-Blumental und Ebreichsdorf (Bezirk Baden) von 19. bis 21. Mai 2018 einen Schienenersatzverkehr, ebenso zwischen Wiener Neustadt und Gutenstein von 19. bis 21. Mai und am 26. und 27. Mai 2018.

Links: