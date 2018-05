Alkoholisierter Mann attackiert Sanitäter

Auf dem Weg ins Landesklinikum Lilienfeld hat am Sonntag ein Randalierer einen Sanitäter attackiert. Zudem hat der nach Polizeiangaben amtsbekannte 21-Jährige ein Rettungsfahrzeug erheblich beschädigt. Er wurde angezeigt.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, lag der junge Mann in den frühen Morgenstunden am Sonntag reglos im Ortsgebiet von St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens aufgenommen. Während der Fahrt ins Landesklinikum Lilienfeld schlug der Mann mit Fäusten auf einen Sanitäter ein, trat eine Seitenscheibe aus der Schiebetür und kletterte durch die Öffnung ins Freie.

Beschuldigter blieb reglos im Kreisverkehr liegen

Der Beschuldigte blieb danach laut Polizei bis zum Eintreffen einer inzwischen alarmierten Streife im Kreisverkehr Traisen (Bezirk Lilienfeld) reglos auf der Fahrbahn der B18 liegen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde zur Untersuchung in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Er war unverletzt und wurde angezeigt. Der ebenfalls 21-jährige Rettungssanitäter erlitt durch die Faustschläge Kopfverletzungen. Er wurde im Landeskrankenhaus Lilienfeld ambulant behandelt.

