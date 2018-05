Landesweine bei Filmfestspielen in Cannes

Bei den 71. Filmfestspielen in Cannes laufen diesmal keine heimischen Filme im Bewerb, dafür ist Österreich mit Weinen aus Niederösterreich bereits zum sechsten Mal vertreten. Im Österreich-Pavillon wird der Wein ausgeschenkt.

„Die Präsentation der niederösterreichischen Landesweine beim Filmfestival in Cannes ist eine einmalige Gelegenheit, um Filmschaffende sowie das Publikum auf das Land Niederösterreich mit seiner kulturellen und landschaftlichen Vielfalt aufmerksam zu machen. Beim weltweit wichtigsten Filmmarkt vertreten zu sein, ist eine unbezahlbare Werbung für den Tourismus und das Filmland Österreich“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Internationale Filmwelt im Österreich-Pavillon

Bereits zum sechsten Mal sind die Landesweine und die prämierten Schmankerln wieder fix am Red Carpet vertreten und somit laut Teschl-Hofmeister eine ganz besondere Auszeichnung für die Leistungen der landwirtschaftlichen Fachschulen. Der Österreich-Pavillon ist ein beliebter Treffpunkt der Filmschaffenden an der Strandpromenade in Cannes. Dort werden während der Filmfestspiele Wein, Sekt und Frizzante der vier Landesweingüter Hollabrunn, Krems, Mistelbach und Retz ausgeschenkt. „Die Austrian-Film-Commission ist dabei unser Kooperationspartner“, sagt Kellermeisterin Judith Hartl.

Der österreichische Pavillon bietet neben branchenspezifischer Beratung die Möglichkeit zu Vernetzung und Austausch unter internationalen Filmschaffenden. Am 12. Mai findet im Austrian Film Pavilion eine „Austrian Happy Hour“ mit regionalen Spezialitäten der Landesweingüter Niederösterreich statt, zu der zahlreiche Gäste aus der internationalen Filmwelt erwartet werden.

Links: