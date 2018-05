Rekrut fliegt mit Falschgeldhandel auf

Falschgeldhandel, pornografische Darstellung Minderjähriger, Diebstahl und Drogenbesitz wirft die Polizei einem 21-jährigen Rekruten vor. Die gefälschten Geldscheine waren in einer Zwettler Disko im Umlauf. Der Mann wurde verhaftet.

Über mehrere Monate hinweg soll ein Grundwehrdiener aus Amstetten gefälschte 50-Euroscheine gehandelt haben. Der Soldat, der seine Wehrpflicht gerade in der Kaserne Allentsteig ableistet, flog Ende April auf, als zwei seiner Kunden beim Feiern in einer Disko in Zwettl mit einer der Noten bezahlen wollten.

Federico Gambarini/dpa

Am 27. April kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei die Anzeige wegen des Zahlungsversuchs mit einer gefälschten Banknote ein. Kurz darauf hatten die Beamten die gescheiterten Betrüger ausgeforscht. Bei der Vernehmung nannten die beiden nach anfänglichen Falschangaben den 21-jährigen Amstettner Rekruten als Vermittler. Durch die folgenden Ermittlungen konnte die Polizei drei weitere 50-Euroscheine sicherstellen.

Drogen und Pornos Minderjähriger sichergestellt

Außerdem wurde der Spind des Rekruten in der Kaserne durchsucht. Neben einer weiteren gefälschten Note fand die Polizei einen Zettel mit Internetadressen und Zugangscodes, die ins sogenannte „Darknet“ – eine Art anonyme, digitale Unterwelt – führten. Die erste Sichtung eines IT-Ermittlers ergab, dass es sich dabei um pornografisches Material Minderjähriger handelt.

Die Staatsanwaltschaft Krems genehmigte daraufhin eine Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Rekruten in Amstetten. Dabei entdeckten die Polizisten eine Suchtgiftfeinwaage mit Pulverrückständen, cirka drei Gramm Cannabis, eine gestohlene Geldbörse sowie eine unterschlagene Bankomatkarte. Der 21-jährige, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, ist laut Polizei geständig, das Falschgeld im Darknet bestellt und dann weitergegeben zu haben. Seine beiden Kunden, die mit den Scheinen erwischt wurden, sind auf freiem Fuß angezeigt.