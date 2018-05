Beachvolleyball-Elite gleich zweimal in Baden

Das Thermalbad in Baden ist im Juni gleich zweimal Schauplatz von internationalen Beachvolleyball-Turnieren. Neben einem Nachwuchs-Bewerb steht das „World-Tour-Turnier“ von 13. bis 17. Juni auf dem Programm.

Der Aufstieg von der europäischen zur weltweiten Tour ist für Baden der nächste Schritt einer erfolgreichen Entwicklung. Seit der Premiere im Jahr 2005 ist das Turnier konstant gewachsen - mehr dazu in Beachvolleyball-Weltelite kommt nach Baden (noe.ORF.at; 12.2.2018).

Doppler und Horst freuen sich auf das Turnier

Die „Baden Open“ von 13. bis 17. Juni sind ein Ein-Stern-Event für Damen und Herren, die heimische Elite wird daran teilnehmen. „Es ist absehbar, dass wir heuer in Baden die Gejagten sein werden. Nach Silber im Vorjahr wollen wir in Baden heuer zu den Golden Boys werden“, sagte Clemens Doppler am Mittwoch im Casino Baden. Im Vorjahr musste sich der Schwechater beim damaligen CEV Masters in Baden mit seinem Partner Alexander Horst erst im Finale geschlagen geben. Wenige Wochen später wurden die beiden auf der Wiener Donauinsel sensationell Vize-Weltmeister. „Baden ist ein ganz besonderes Turnier, weil die Familie da ist. Das genieße ich sehr“, freut sich auch Alexander Horst.

Rainer Mirau

Bei den Damen sind Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer Österreichs Hoffnungsträgerinnen. Die beiden haben erst vor kurzem in der Türkei erstmals in ihrer Karriere ein World-Tour-Turnier gewonnen. „Unsere Form wird immer besser und wir hoffen, dass wir auch in Baden vor der tollen Kulisse gute Spiele zeigen werden. Vor allem der Center Court ist ein richtiger Kessel mit Wahnsinns Stimmung“, weiß Schützenhöfer.

30.000 Zuschauer Jahr für Jahr in Baden

Für Niederösterreichs Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) ist Baden längst ein Aushängeschild im heimischen Sportkalender: „Beachvolleyball in Baden steht für eine perfekte Inszenierung aus Sport und Lifestyle, die in Niederösterreich einzigartig ist und jährlich bis zu 30.000 Zuschauer anlockt. Hier gibt es Beachvolleyball zum Anfassen. Damit ist dieser Event nicht nur ein Schauplatz für Beachvolleyball der Extraklasse, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Motor für die gesamte Region. Außerdem wird die Jugend angespornt", so Bohuslav.

Rainer Mirau

Auch für Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) ist das Turnier ein Wirtschaftsfaktor: „Die Nächtigungszahlen sind für unseren Tourismus sehr bedeutend, aber auch die lokale Wertschöpfung durch diesen Event darf nicht unterschätzt werden. Da durch die Berichterstattung Baden als Sport- und Eventstadt auch national und international so toll präsentiert wird, ist der Event für uns unverzichtbar. Wir sind sehr stolz, diesen Event in Baden zu haben.“

Von 8. bis 10. Juni wird im Badener Strandbad die internationale Nachwuchs-Elite zu Gast sein. Beim „CEV Youth Cup Final“ werden Tickets für die Olympischen Jugendspiele in Argentinien vergeben. Ab 13. Juni sind die Profis dran und dann geht es für Clemens Doppler und Alexander Horst um ihren zweiten gemeinsamen Baden-Sieg nach dem Jahr 2012.

