Vier Meter Stahl ehren Falco in Gansbach

Die Falco-Erinnerungstour anlässlich seines 20. Todestages geht weiter. Nach Tribute-Konzerten, einem Musical und einem Requiem im Wiener Stephansdom widmet ihm die Gemeinde Dunkelsteinerwald (Bezirk Melk) nun ein Monument.

Viele sehen in Falco eine Wiener Legende, wuchs er dort doch auf und schrieb in „seinem Wien“ die größten und bekanntesten Hits. Nichtsdestotrotz verbindet den Musiker auch einen großen Teil seines Lebens mit Niederösterreich. Zu seinen Ehren wird nun in Gansbach, wo sein Vater geboren ist und heute noch lebt, eine vier Meter hohe Stahl-Statue aufgestellt.

APA Team/HPK

Falco wuchs zwar bei seiner Mutter in Wien auf. In den 80er und 90er Jahren - am Höhepunkt seiner Karriere - suchte er aber vermehrt den Kontakt zu seinem Vater und war immer wieder in Gansbach zu Besuch. Die Statue in der Gemeinde ist damit bereits die Zweite in Niederösterreich. Die erste wurde im Kurpark Gars am Kamp (Bezirk Horn) errichtet, wo sich Falco zu Lebzeiten oft in seiner Villa aufhielt - mehr dazu in Erinnerungen an Falco in Gars (noe.ORF.at; 18.2.2017).

Songtext als Vorlage für die Skulptur

Die Gemeinde Dunkelsteinerwald wollte Falcos Wurzeln in der Region schon länger ein Denkmal setzen. Mit dem Todestag, der sich im Februar zum 20. Mal jährte, war der ideale Anlass gefunden. Umgesetzt wird nun eine Idee der Künstlerin und Musikerin Katrin Plavcak, die sich von Falcos Textzeile „Kommt der Komet oder kommt er zu spät?“ inspirieren ließ.

Das Ergebnis ist eine vier Meter hohe, schwarz-silberne Skulptur aus Stahl und ein kometenartiger Fels aus dem Dunkelsteinerwald. Die Stahlkonstruktion bildet Falcos Silhouette, ist hell und dunkel ausgerichtet und steht symbolisch für seine Höhenflüge und Misserfolge.

ORF

Die Statue des Popstars mit dem bewegten Leben ist künftig am „Falco Platz“ in Sportplatz-Nähe zu bestaunen. Die offizielle Eröffnung findet am 2. Juni um 18.00 Uhr statt. Im Anschluss treten Katrin Plavcak, Otto Lechner und die Schülerinnen und Schüler des Projekts „Helden von heute – Falco goes school“ auf. Außerdem haben sich die singenden Gäste Tini Kainrath, Josef Hader, Alex Miksch und Kadero Ray angekündigt.

Markus Strohmayer, noe.ORF.at