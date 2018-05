„Race around Niederösterreich“ startet 2019

Bei einem anspruchsvollen Ausdauerrennen haben künftig sowohl Profis als auch Hobbysportler die Chance, Niederösterreich mit dem Rad zu umrunden. Im Mai 2019 soll das Race around Niederösterreich Premiere feiern.

600 abwechslungsreiche Kilometer warten beim Race around Niederösterreich auf die Starterinnen und Starter. Der Start ist in Weitra (Bezirk Gmünd), danach führt die Strecke einmal rund um Niederösterreich, nahe der Außengrenzen. Dabei müssen die Radfahrer auch etwa 6.000 Höhenmeter überwinden.

Die neue Herausforderung für Radfahrer von einem Organisationsteam rund um Georg Franschitz ins Leben gerufen. „Ich habe vor sieben Jahren beim Race around Austria mitgemacht und wollte diese Emotionen, die man bei so einem Rennen erlebt, auch in einem Rennen in Niederösterreich anbieten“, so Franschitz über den Weg von einer Idee zum fertigen Streckenplan.

RAN

Die Veranstalter wollten ein Rennen auf die Beine stellen, das als Ergänzung zu den bereits bestehenden Klassikern wie dem Race around Austria und dem Race across America gesehen werden kann. „Es ist das fehlende Stück im Ultraradsport-Kalender und soll zukünftig zu einem Fixpunkt in der internationalen Szene werden, die nationale Szene stärken und sich als Einstiegsrennen in den Ultraradsport etablieren“, ist Franschitz überzeugt.

Landschaftliche Vielfalt ist Trumpf

Mit einer Streckenlänge von 600 Kilometern wurde vom Start- und Zielort Weitra aus ein einzigartiger Rundkurs entworfen. Er führt entlang der tschechischen Grenze vom Waldviertel aus in das Weinviertel, wo schnelle Kilometer durch das Marchfeld führen. Über die Donau geht es danach Richtung Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) und im Anschluss entlang des Leitha-Gebirges in den Süden, wo der Semmering als markanter Punkt bereits wartet.

RAN

Ab dort verlangen die Höhenmeter durch die Adlitzgräben, den Ochssattel und hinauf zum höchsten Punkt der Strecke bei Wastl am Wald den Radsportlern alles ab. Nach der zweiten Donauüberquerung bei Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) geht die Strecke wieder Richtung Norden zum Zielort.

Solostarter haben maximal 30 Stunden und Teams maximal 24 Stunden Zeit, um die Strecke zu bewältigen. Mit dem Termin vom 3. bis 4. Mai 2019 soll das Abenteuerrennen nicht nur zum neuen Saisonauftakt für die Ultraradsportler werden, sondern auch allen Einsteigern die Möglichkeit bieten, diese Art von Herausforderung kennenzulernen.

