Kunsthalle Krems: Gedenkschau statt Feier

Die für Herbst geplante Ausstellung des dänischen Malers und Bildhauers Per Kirkeby in der Kunsthalle Krems muss nun in memoriam stattfinden. Die Ausstellung war anlässlich seines 80. Geburtstag geplant, am Mittwoch verstarb er jedoch.

„Mit unserer Schau gedenken wir einem der größten Künstler unserer Zeit“, betonte der künstlerische Direktor Florian Steininger am Donnerstag in einer Aussendung. Kirkeby war am Mittwoch im Alter von 79 Jahren gestorben. „Im Fokus seiner Kunst stand vor allem die Natur - als elementare Qualität, in reine Malerei übersetzt“, hielt Steininger fest.

APA/dpa/Federico Gambarini

Neben dem herausragenden malerischen Werk, das zwischen Abstraktion und Natur changiert, sei sein bildhauerisches Werk hervorzuheben: einerseits informell-figurative Bronzeplastiken, andererseits konstruktiv architektonische Objekte aus Backstein. Eines davon befinde sich in Krems im Skulpturengarten der Minoritenkirche Stein.

Ausstellung zeigt künstlerischen Querschnitt

Die Ausstellung in der Kunsthalle Krems läuft von 25. November bis 24. Februar 2019. Dabei werde ein Querschnitt der malerischen, zeichnerischen und bildhauerischen Werke sowie selten gezeigte Arbeiten wie die Übermalungen fremder Bilder oder die grafischen Holztafeln präsentiert.

