Schuss vor Schule: Amoklauf geplant

Der Grundwehrdiener, der am Mittwoch einen Schüler des Bundesschulzentrums Mistelbach angeschossen hat, soll einen Amoklauf geplant haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg am Freitag bekanntgegeben.

„Der Verdächtige ist von der Polizei befragt worden. Er ist geständig und gibt an, einen sogenannten Amoklauf, wie in Schulen in den USA vorgekommen, geplant zu haben“, sagte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg und bestätigte einen Bericht der Austria Presse Agentur (APA). Wegen Versagens der Waffe aufgrund einer Hemmung habe der 18-Jährige die Flinte aber weggeworfen und sei davongelaufen, so Köhl.

„Besondere Bekleidung für Attentat beschafft“

Die Staatsanwaltschaft führt gegen den jungen Erwachsenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der 18-jährige Grundwehrdiener aus dem Weinviertel war am Mittwochabend festgenommen worden und wurde laut Polizei am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. „Die Staatsanwaltschaft wird heute die Verhängung der U-Haft beantragen“, teilte Köhl mit.

Der junge Mann soll vor dem Bundesschulzentrum in Mistelbach mit einem Schrotgewehr auf einen 19-jährigen Schüler geschossen und diesen schwer verletzt haben. Köhl bestätigte Medienberichte, dass er dabei einen Trenchcoat trug. „Das ist richtig, er hat sich extra eine besondere Bekleidung für das Attentat beschafft.“

Polizei wertet Datenträger und Computer aus

Im Anschluss an die Schussabgabe flüchtete der Schütze, ehe er sich am Mittwochabend in Wien stellte. Wie die Tageszeitung „Kurier“ berichtete, habe der Verdächtige die Tat angekündigt und seiner Mutter geschrieben, dass er sich an zwei Burschen rächen wolle - mehr dazu in Motiv für Schussabgabe weiter rätselhaft (noe.ORF.at; 11.5.2018).

zurück von weiter

Spezialisten der Polizei überprüfen nun, ob der Grundwehrdiener konkrete Amokszenarien vor Augen hatte. „Die Polizei hat in der Wohnung des Beschuldigten diverse Datenträger und Computer sichergestellt. Ob er sich dort Vorbilder für diesen Amoklauf gesucht hat, ist noch Gegenstand der Auswertung“, so Köhl.

Links: