Verheerende Gasexplosion jährt sich zum 40. Mal

Im Mai 1978 hat eine Gasexplosion mit zwei Toten und mehr als 40 teils Schwerverletzten St. Pölten erschüttert. In dem Gebäude, in dem ein Brand wütete, wurde an der Gasleitung gearbeitet. Das wusste die Feuerwehr aber nicht.

Am 30. Mai 1978 ging um 13.28 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein - es brennt in der Eybnerstraße. „Niemand hat uns informiert, dass dort Gasarbeiten stattfanden. Stattdessen sind wir von einem Kellerbrand ausgegangen. Binnen sieben Minuten ist es zur Explosion gekommen. Einige Feuerwehrleute waren noch im Keller, einige sind gerade hinaufgegangen. Durch die Druckwelle und die Glassplitter sind die Männer verletzt worden“, sagt der damalige Feuerwehr-Einsatzleiter Wilfried Weissgärber gegenüber noe.ORF.at.

„Jeder hat um Hilfe geschrien“

Anton Endsdorfer, der am Unglückstag den Rettungseinsatz leitete, erinnert sich an die dramatischen Ereignisse: „Ich war auf der Dienststelle, auf einmal hat es diese Explosion gegeben. Die war so enorm, dass ich mir gedacht habe, da muss etwas passiert sein. Als ich mit dem Rettungsauto zum Unglückort gekommen bin, habe ich geglaubt, mich tritt ein Pferd. Es sind zig Leute herumgelegen, Feuerwehrleute und Privatpersonen. Jeder hat um Hilfe geschrien.“

Der heutige Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erlebte als Zehnjähriger die Katastrophe: „Ich war bei meiner Tante, einen Kilometer Luftlinie entfernt. Ständig hat man das Folgetonhorn gehört. Aus Sicht der Einsatzkräfte war es sicher einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der St. Pöltner Feuerwehren.“

Zwei Feuerwehrleute starben, mehr als 40 wurden verletzt. Viele von ihnen erlitten schwere Brandwunden, sie wurden im nahegelegenen Krankenhaus versorgt. „Für die kurz davor eröffnete Unfallabteilung war die Behandlung der zahlreichen Verletzten die Feuertaufe“, erzählt Endsdorfer.

Lehren aus der Katastrophe

Nicht zuletzt auch aus dieser Katastrophe zog man bei der Feuerwehr und bei der Rettung Lehren. Laut Weissgärber wurde der Körperschutz – von der Uniform bis zum Helm – wesentlich verbessert. Zudem habe man mit NIOGAS (Erdgas- und Fernwärmeunternehmen des Landes, Anm.) vereinbart, dass es ab sofort vor jedem Haus einen Absperrhahn gibt. Mittlerweile wird bei Großschadensereignissen laut Endsdorfer sofort ein Einsatzstab gebildet.