Neunjähriger von mehreren Hunden gebissen

Ein neunjähriger Bub ist in Knillhof in Haag (Bezirk Amstetten) von vier Hunden gebissen und schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde das Kind in einer privaten Kindereinrichtung angegriffen. Die Betreuerin wurde angezeigt.

Freitagnachmittag ließ die 31-jährige Kinderbetreuerin den Buben allein im Innenhof zurück, weil sie ihren Autoschlüssel holen wollte. Ebenfalls im Innenhof waren die vier Hunde - ein Rottweiler und drei Jack Russel Terrier -, die weder angeleint waren noch einen Beißkorb trugen. Als die 31-Jährige bemerkt, dass die Hunde über den Buben herfallen, trennte sie die Tiere von ihm.

Trotzdem erlitt das Kind tiefe Bisswunden und Hämatome. Unklar ist laut Polizei noch, warum die Betreuerin den Buben nicht sofort zum Arzt, sondern mit dem Auto nach Hause brachte. Erst die Eltern sind mit dem Neunjährigen in die Kinderklinik nach Linz gefahren, wo er behandelt wurde.

Hunde auf Tollwut untersucht

Die Tierbesitzerin wurde aufgefordert, die Hunde unverzüglich auf Tollwut untersuchen zu lassen. Zudem wurde die Betreuerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Laut Polizei wird sie am Dienstag einvernommen. Erklären müsse sie dabei etwa, warum die Hunde nicht - wie in Kindereinrichtungen vorgeschrieben - angeleint waren oder einen Maulkorb trugen.