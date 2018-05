Frau entführt und vergewaltigt: 15 Jahre Haft

Der ursprünglich für zwei Tage angesetzte Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer 25-Jährigen ist am Landesgericht Krems noch am Montag zu Ende gegangen. Der Beschuldigte wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt.

15 Jahre Haft wegen unter anderem Entführung und Vergewaltigung plus die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher: So lautete am Montagabend am Landesgericht Krems das Urteil gegen jenen 46-Jährigen, der im Sommer 2017 eine 25-Jährige an einem Badesee im Waldviertel gekidnappt, in eine Holzkiste gesperrt und in sein Haus gebracht hatte, wo die Frau ein stundenlanges Martyrium durchlebte - mehr dazu in Frau stundenlang gefesselt und vergewaltigt (noe.ORF.at; 1.8.2017).

Die eigentlich für zwei Tage angesetzte Verhandlung, die auf großes Medieninteresse stieß, fand nach dem Anklagevortrag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Staatsanwältin beschrieb dem Schöffensenat die Tortur, der die 25-Jährige ausgesetzt war, bis sie an einen Punkt gelangte, wo ihr der Tod als Erlösung von ihren Qualen erschien.

APA/ Hans Punz

Die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten, der 13 einschlägige Vorverurteilungen - vorwiegend wegen sexueller Vergehen - aufweise, zeige, dass er sich am Leid und Ekel von Frauen errege. Der Mann sei zurechnungsfähig, leide aber an einer geistig-seelischen Abartigkeit höheren Grades, weshalb neben Bestrafung die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt werde.

Die Staatsanwältin schilderte grausame Details

Die Anklägerin sprach von einem Tatplan, den der im Mostviertel wohnende Mann gefasst habe, als er am 29. Juli 2017 mit seinem Kleinbus ins Waldviertel fuhr. Am Morgen habe er sich zunächst „in Stimmung bringen“ wollen, indem er in einem Kurpark onanierte - und eine vorbeigehende Passantin nach einem Taschentuch fragte. Dann fuhr er zu einem Badesee, stieg auf sein Fahrrad und hielt nach einem Opfer Ausschau, „das er leider auch fand“, so die Staatsanwältin. Er radelte zum Fahrzeug im Wald zurück, tarnte sich mit Perücke und Brille und bat die 25-Jährige unter dem Vorwand, er müsse etwas reparieren und brauche wen zum Halten, ihn zum Kleinbus zu begleiten.

Die junge Frau sah die verklebten Scheiben und im Wageninneren eine Holzkiste und bekam es mit der Angst zu tun, worauf der Mann sie beschwichtigt habe, die Reparatur würde „eh ganz schnell“ gehen. „Sie stieg in den Bus - das war, wie sie später aussagte, ihr größter Fehler“, so die Anklägerin. Der Mann hielt die 25-Jährige fest, klebte ihr den Mund zu, fesselte sie mit Kabelbindern - „sie hatte keine Chance mehr“. Der Angreifer drohte mit dem Einsatz von K.O.-Spray, zwang sie in die schmale, innen verkleidete Kiste und schlug den Deckel zu. Das Opfer dachte, es würde in dem engen Gefängnis sterben, ersticken.

ORF/ Rohrhofer

Mann führte Opfer mit Stahlseil ins Haus

Nach der 70 Kilometer langen, von einem Stopp mit Angriffen unterbrochenen Fahrt legte der Mann seinem Opfer in der Garage seines Hauses eine Schelle um den Hals an und führte es an einem Stahlseil ins Haus, wo es in der Folge zu stundenlangen Erniedrigungen und Vergewaltigungen kam. Die Staatsanwältin schilderte grausame Details des Martyriums, Wehren war zwecklos.

Am nächsten Tag brachte der 46-Jährige die gequälte Frau zurück ins Waldviertel, wobei er ihr einschärfte, nicht zur Polizei zu gehen. Als sie das Fahrzeug endlich verlassen durfte und geradeaus weggehen sollte, kamen ihr hintereinander zwei Autos entgegen - im zweiten ihre Eltern, die nach ihr gesucht hatten. Erst da sei ihr klar geworden, dass sie überlebt hatte, betonte die Staatsanwältin. Aufgrund ihrer Angaben - sie hatte sich Teile des Fahrzeugkennzeichens gemerkt - wurde der 46-Jährige ausgeforscht und festgenommen.

Gericht sprach Opfer mehr als 16.000 Euro zu

Eine bedingte sechsmonatige Strafe wegen sexueller Vergehen wurde widerrufen. Der Kleinbus, in den er die junge Frau unter dem Vorwand einer notwendigen kleinen Reparatur gelockt hatte, wurde konfisziert. Dem nach wie vor traumatisierten Opfer sprach das Gericht mehr als 16.000 Euro zu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, beide Seiten gaben keine Erklärung ab.

Links: