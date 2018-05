Neulengbach beendet Hausnummernchaos

Dass der Notarzt die Adresse sucht oder der Zustelldienst mit Paketen im Kreis fährt war in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) bis jetzt keine Seltenheit. Die Nummerierung der Häuser ist ein Durcheinander. Das soll jetzt geändert werden.

Bisher hätten oft nicht einmal Einheimische gewusst, wo sich bestimmte Adressen befinden, sagt Bürgermeister Franz Wohlmuth (ÖVP) im Gespräch mit noe.ORF.at. Kein Wunder, denn es gab Straßen, in denen neben der Hausnummer 27 die Hausnummer 284 war. Oder ein anderes Beispiel: In der Tullnerstraße (B19) gab es vier Adressen mit der Hausnummer sieben. In einer Aussendung der Stadtgemeinde Neulengbach hieß es: „Durch die Hausnummernvergabe nach dem Errichtungszeitpunkt eines Hauses gleicht unser Stadtplan eher einem Adventkalender.“

Jetzt will die Stadtgemeinde das für viele ärgerliche Hausnummernchaos beenden. Gemeinsam mit Rettung, Feuerwehr und Polizei besprachen die Verantwortlichen, wie die Hausnummern künftig am übersichtlichsten nummeriert werden können.

Stadtgemeinde Neulengbach

Mit 1. Mai brachte man zunächst in der Katastralgemeinde Ollersbach im Bereich Postleitzahl 3061 Ordnung in das Chaos. Auf der linken Straßenseite sind jetzt die ungeraden, auf der rechten die geraden Hausnummern. Dort, wo es bisher keine Straßennamen gab, wurden neue vergeben. Die fünf Ortsbezeichnungen - Ollersbach, Schönfeld, Theissl, Unterwolfsbach und Wolfersdorf - sind nun in jeder Anschrift nach der Postleitzahl anzuführen.

Nach Auskunft von Bürgermeister Wohlmuth lief das Pilotprojekt in Ollersbach reibunsgslos. Es wurden 530 Hausnummerntafeln ausgetragen, der Bauhof montierte 122 neue Straßentafeln, 2.200 Verständigungen an Grundeigentümer, Hauptwohnsitzer, Nebenwohnsitzer, Firmen und Vereine wurden verschickt. Im kommenden Herbst soll schließlich das Hausnummernchaos in der Katastralgemeinde St. Christophen im Bereich Postleitzahl 3051 und in Neulengbach beendet werden.

