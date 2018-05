Neue Studien im Zeichen der Digitalisierung

Bei vielen Fachhochschulen in Niederösterreich hat man in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit, sich für ein Studium einzuschreiben. Zur Wahl stehen auch neue Studienrichtungen, die vor allem der Digitalisierung Rechnung tragen.

Der Studienstandort Niederösterreich zählt mittlerweile knapp 10.000 Fachhochschul-Studenten. Die regionalen Fachhochschulen zählen in vielen Bereichen zur internationalen Spitze. Auch heuer ist das Interesse an diversen Studieneinrichtungen in Niederösterreich wieder groß. Die meisten Einschreibfristen an den Fachhochschulen enden Ende Mai bis Mitte Juni.

Neben traditionellen Studienrichtungen, wie Wirtschafts-, Medien- oder Gesundheitswissenschaften spezialisieren sich viele Fachhochschulen immer mehr auf zukunftsträchtige Bereiche der Digitalisierung. Die FH Wiener Neustadt etwa bietet dazu gleich drei neue Studiengänge an. Agrartechnologie, Robotik und Bio Data Science sollen die Studierenden auf technische Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.

FH St. Pölten

Von Digitalisierung bis Industrie 4.0

Das Studienfach „angewandte Chemie“ wird ab Herbst neu an der FH Krems angeboten. Die angehenden Studenten widmen sich dabei erneuerbaren Rohstoffen und Recycling. Durch eine praxisbezogene Ausbildung will man den Bedürfnissen der Industrie entsprechen, heißt es.

Auch an der FH St. Pölten stehen die neuen Studienrichtungen ganz im Zeichen neuer Technologien: Als Datenanalyst lernt man die unglaublichen Mengen an digitalen Informationen darzustellen und zu analysieren. An der Fachhochschule bildet man aber auch Experten in der Produktion und Vermarktung von digitalen Medien aus. Ebenfalls spannend ist der neue Masterstudiengang „Interactive Technologies“, bei dem man sozio-technische Systeme an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschinen erforscht.

Auch an der Pädagogischen Hochschule widmet sich ein neuer Schwerpunkt dem Umgang mit digitalen Medien und vermittelt zukünftigen Lehrern hier notwendiges Know-How. Zum diesem Studium kann man sich noch bis Mitte August anmelden.

Bewerbung passiert meist online

Je nach Studienfach sind die Aufnahmeverfahren verschieden. Die notwendigen Bewerbungsunterlagen sind auf den jeweiligen Homepages ersichtlich. Anmelden kann man sich übrigens auch, wenn man die Matura beim ersten Versuch nicht geschafft hat. In dem Fall reicht man das Maturazeugnis dann nach dem Bestehen im Herbst nach.

Links: