Hafenecker: Nachfolge in der Landespartei offen

Der Niederösterreicher Christian Hafenecker, bisher Nationalratsabgeordneter und FPÖ-Landesparteisekretär, wird neuer Generalsekretär der Bundes-FPÖ. Wer ihm in der FPÖ Niederösterreich nachfolgen wird, ist noch unklar.

Nach dem Wechsel von Marlene Svazek nach Salzburg ist Christian Hafenecker nun neben Harald Vilimsky neuer Generalsekretär der FPÖ - mehr dazu in news.ORF.at. Montagabend wurde er einstimmig bestellt. Die neue Aufgabe auf Bundesebene will er so anlegen, wie er im Land gearbeitet habe, wie er gegenüber noe.ORF.at sagte. „Ich bin bekannt als Pragmatiker, das werde ich auch weiterhin sein. Aber wenn es notwendig ist, seine Stimme zu erheben, dann werde ich das auch tun“, so Hafenecker.

Sein erster Schwerpunkt werde der Ausbau der Kommunikationsstrukturen zwischen Bundes- und Landesparteien in der FPÖ sein, sagte Hafenecker. Das Landesparteisekretariat in Niederösterreich will er geordnet übergeben. „Wir werden uns über den Sommer überlegen, wie es personell bei uns weiter geht und ich gehe dann davon aus, dass ich diese Funktion dann im Herbst abgeben werde.“

„Gute Personaldecke“ in Niederösterreich

Wer ihm als FPÖ Landesparteisekretär in Niederösterreich nachfolgen wird, war Dienstagabend noch offen. „Es gibt in Niederösterreich viele Personen, die das ausüben könnten. Wir haben eine gute Personaldecke und wir werden das in den Gremien diskutieren“, so Hafenecker.

Hafenecker ist 37 Jahre alt, verheiratet und seit wenigen Tagen dreifacher Vater. Er lebt in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld), wo er auch seine politische Karriere als Gemeinderat begonnen hat. Er war für die FPÖ bereits im Landtag und Bundesrat und ist nun Abgeordneter zum Nationalrat.