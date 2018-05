Radfahrer angefahren und getötet

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag in St. Valentin (Bezirk Amstetten) gekommen. Ein Radfahrer wurde von einem Auto angefahren und zu Boden geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion wurde der 71-jährige Radfahrer von einem 74 Jahre alten Autofahrer angefahren. Passanten leisteten Erste Hilfe, die Notärztin des ÖAMTC-Rettungshubschraubers „Christophorus 10“ konnte dem Mann aber nicht mehr helfen. Er erlitt bei dem Aufprall tödliche Kopfverletzungen.

Eine Schwerverletzte forderte unterdessen eine Pkw-Kollision am frühen Dienstagabend in Senftenberg (Bezirk Krems). Eine 39-Jährige dürfte in einer Rechtskurve zu weit nach links geraten sein, wodurch sie das entgegenkommende Auto einer 38-Jährigen streifte. In der Folge kam ihr Wagen von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer, berichtete die Polizei. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Landesklinikum St. Pölten geflogen.

