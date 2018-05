Fahndung nach versuchter Vergewaltigung

Nach einer versuchten Vergewaltigung im Weinviertel fahndet die Polizei mithilfe eines Phantombilds nach dem Täter. Am 25. Jänner war eine 44-Jährige in Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) von einem Unbekannten bedrängt worden.

LPD Niederösterreich

Am späten Abend - in der Dämmerung - war die Frau auf dem Heimweg vom Bahnhof. In einer Kellergasse setzte sie sich auf eine Parkbank. Wenig später kam der unbekannte Täter und sprach sie zuerst an, bevor er nach Angaben der Polizei plötzlich über die Frau herfiel, ihr die Hose hinunter zog und versuchte, sie zu vergewaltigen.

Der Beschreibung des Opfers zufolge war der Verdächtige 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Der Mann, der in gebrochenem Deutsch sprechen dürfte, war mit dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Opfer konnte entkommen

Weil sich das Opfer wehrte, trat der Täter auch mit dem Fuß auf sie ein. Die 44-Jährige wurde deshalb auch leicht verletzt. Wegen der heftigen Gegenwehr ließ der Unbekannte die Frau aber los und flüchtete. Die Polizeiinspektion Wolkersdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059/133-3278.