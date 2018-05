Neubau des Landesklinikums Mödling eröffnet

In Mödling ist am Mittwoch der Neubau des Landesklinikums eröffnet worden. 160 Millionen Euro wurden seit dem Spatenstich im Jahr 2010 investiert. Die Patientenversorgung im neuen Klinikum soll Ende Mai beginnen.

Der Neubau der beiden Landeskliniken in Mödling und Baden, nur zwölf Kilometer voneinander entfernt, sorgte in den vergangenen Jahren für einige Diskussionen. 2010 erfolgte der Spatenstich für die beiden Spitäler, im Herbst 2016 wurde zunächst das neue Landesklinikum in Baden eröffnet, am heutigen Mittwoch war es dann auch in Mödling soweit. Bei einem Festakt wurde dabei vor allem die Zusammenarbeit der beiden Kliniken betont.

Mit den Standorten sei es gelungen, für die Bevölkerung in beiden Bezirken eine Rundumversorgung anbieten zu können, mit Akutversorgung in beiden Spitälern, aber auch Spezialisierungen an beiden Standorten, betonte der Medizinische Geschäftsführer der NÖ Landeskliniken-Holding, Markus Klamminger. Das Klinikum in Mödling soll sich bei dieser Schwerpunktsetzung vor allem als „Klinikum für die ganz Familie“ etablieren.

Landeskliniken-Holding

Gynäkologie , Orthopädie und Neurologie

Zu den Schwerpunkten gehören nämlich etwa Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im Eltern-Kind-Zentrum werden künftig werdende Eltern, Neugeborene sowie Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr rundum versorgt, heißt es. Zum Behandlungsangebot gehören außerdem Orthopädie und Traumatologie, ab dem Sommer die Neurologie sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin, Chirurgie und Innere Medizin, mit den neuen Schwerpunkten Geriatrie und Stoffwechselerkrankungen.

„Mit dem Neubau des Landesklinikums Mödling sichern wir die medizinische Versorgungsqualität in einer der bevölkerungsreichsten Regionen Österreichs. Zusätzlich schaffen wir mit den beiden Klinikstandorten Baden und Mödling als ein gesamtes Klinikum nicht nur eine einzigartige Schwerpunktsetzung, wir beweisen damit auch, dass mit einem Miteinander, einer gelebten Zusammenarbeit, viel erreicht werden kann", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

ORF

Patientenversorgung beginnt Ende Mai

Der Neubau des Landesklinikums Mödling zählt zu den größten Bauprojekten der letzten Jahre in Niederösterreich. Auf einer Bruttogesamtfläche von fast 54.000 Quadratmetern entstanden drei neue Pavillons. 338 Betten sowie fünf OP-Säle stehen künftig zur Verfügung. Die Vorbereitungen für die Übersiedelung vom alten ins neue Spitalsgebäude laufen bereits.

Ab 30. Mai soll die Patientenversorgung in den neuen Pavillons beginnen, am 4. Juni soll die Inbetriebnahme zur Gänze abgeschlossen sein. Eigentlich hätte das bereits vor einem halben Jahr passieren sollen. Wegen der Pannenserie nach der Eröffnung des Landesklinikums Baden wollte man diesmal aber sichergehen, dass so etwas nicht wieder vorkomme, heißt es.

Links: