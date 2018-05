„Stars von morgen“ spielen in St. Leonhard auf

In St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) kämpfen am Wochenende einige der besten Fußball-Nachwuchsteams Europas um den Titel beim „Dr. Nimmrichter Gedenkturnier“. Zu Gast sind u.a. Leicester City, der FC Augsburg und Hannover 96.

Das „Dr. Nimmrichter Gedenkturnier“ findet bereits zum 24. Mal statt, gespielt wird traditionell am Pfingstwochenende. Wie jedes Jahr dürfen sich die Zuschauer auf spannende Duelle und Topteams aus ganz Europa freuen. Den klingendsten Namen hat dabei Leicester City, mit dessen Profimannschaft Österreichs ehemaliger Teamkapitän Christian Fuchs 2016 sensationell den englischen Meistertitel feiern durfte. Leicester ist erstmals in St. Leonhard zu Gast und der große Favorit auf den Titel.

Deutsche Topklubs fordern englischen Favoriten

Deutschland schickt heuer zwei U14-Mannschaften ins Mostviertel. Der FC Augsburg möchte seinen Sieg aus dem Jahr 2014 wiederholen, Hannover 96 hofft nach einem zweiten und einem dritten Platz auf den ersten Triumph in St. Leonhard. Zu den Mitfavoriten zählen außerdem der FC Utrecht aus den Niederlanden sowie MTK Budapest aus Ungarn.

zurück von weiter

Der Rekordsieger in St. Leonhard kommt aber aus Österreich und heißt Austria Wien. Nicht weniger als fünf Mal konnten die „Veilchen“ das Turnier bereits gewinnen, dicht gefolgt von Rapid mit vier Siegen. Beide Wiener Großklubs sind Stammgäste des Gedenkturniers und auch heuer wieder dabei ebenso wie Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Außenseiterchancen dürfen sich Admira Wacker Mödling und die SV Ried ausrechnen.

Ein unvergessliches Erlebnis ist das Turnier für die regionalen Vertreter. Die Nachwuchstalente aus Wieselburg, Kirnberg/Texing, Oberndorf und Gastgeber Leonhofen bekommen die einmalige Chance, sich auf dem Platz mit potentiellen zukünftigen Superstars zu messen.

Von Marko Arnautovic bis Niklas Süle

Das „Dr. Nimmrichter Gedenkturnier“ begann vor 24 Jahren im Gedenken an Dr. Adolf Nimmrichter, den Mitbegründer des FC Leonhofen, zunächst als kleines eintägiges Nachwuchsturnier und entwickelte sich nach und nach zu einer zweitägigen, international bekannten Veranstaltung. Viele erfolgreiche Karrieren nahmen hier ihren Anfang.

„Nimmrichter Gedenkturnier“ Samstag, 19. Mai, ab 10.00 Uhr

Sonntag, 20. Mai, ab 8.30 Uhr

Sportanlage Leonhofen, Eintritt frei

West-Ham-United-Legionär Marko Arnautovic lief als großes Talent mit der Vienna auf, Bayern-Star David Alaba und Leicester-City-Verteidiger Alexander Dragovic waren mit dem Austria-Nachwuchs zu Gast. Und die Liste lässt sich fortführen: Leipzig-Legionär Stefan Ilsanker, Rapid-Kapitän Stefan Schwab und Teamkollege Louis Schaub, der Ex-Salzburger Kevin Kampl sowie Leroy Sané von Manchester City und Niklas Süle von Bayern München – sie alle zeigten ihr großes Talent in St. Leonhard.

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at

Link: