Wiener Neustadt im Zeichen der Straßenkunst

In Wiener Neustadt findet derzeit das „Straßen.Kunst.Festival“ statt. Bis Samstag verwandelt sich die Innenstadt in eine Bühne für regionale und internationale Straßenkünstler. An acht Auftrittsorten zeigen sie ihre Darbietungen.

Etwa 70 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf verschiedenen Ländern sind in diesem Jahr bei der dritten Auflage des „Straßen.Kunst.Festivals“ dabei und versetzen die Zuseher mit ihren Auftritten in Staunen. Die Darbietungen reichen von Musik über Tanztheater und Comedy bis hin zu Akrobatik und Zauberei. Die Zuschauer werden dabei zum Mitmachen animiert.

Straßenkunst in Wiener Neustadt Unterschiedliche Künstler zeigen in der Innenstadt von Wiener Neustadt ihr Können und begeistern das Publikum.

An acht Auftrittsorten geben die Künstler ihre Talente zum Besten. Das Opening fand bereits am Donnerstag am Hauptplatz statt. Die große Straßenkunst-Parade zog vom Stadttheater bis zum Marienmarkt und zeigte die Vielfalt der verschiedenen Künstler.

Traditionelles „Hutgeld“ für die Künstler

„Das Festival wird über viele Monate vorbereitet. Meine Motivation kommt aber vom Publikum und von der Stimmung, die beim Festival und bei den Künstlern herrscht", erzählt Tobias Hundertpfund, der künstlerische Leiter des Festivals. Gemeinsam mit seinem Team organisiert er mehrere Straßenkunstfestivals in Österreich und Deutschland.

Die Stadt Wiener Neustadt übernimmt die Reise- und Übernachtungskosten für die Künstler. Zudem ist es üblich, dass Straßenkünstler vom „Hutgeld“ der Besucher leben. Wenn den Zusehern die Darbietung gefällt, freuen sich die Künstler, wenn es neben dem wohlverdienten Applaus auch noch eine kleine Spende gibt. Bis Samstag bleibt die Wiener Neustädter Innenstadt noch eine Showbühne. Im Fall von Schlechtwetter wird das gesamte Festival ins Stadttheater verlegt.

Links: