Streit endete mit Festnahme

In Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Dienstag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert und wurde erst durch eine Festnahme beendet. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Laut Polizei war es in der Wohnung eines 33-Jährigen zu einem heftigen Streit gekommen. Der Mann verdächtigte seinen Besucher aus Oberösterreich des Diebstahles einer vierstelligen Bargeldsumme und dürfte daraufhin bedroht und mit einem Messer angegriffen worden sein. Der Wohnungsbesitzer blieb unverletzt, er verständigte die Polizei.

Der beschuldigte Oberösterreicher war nach Angaben der einschreitenden Beamten nicht geständig. Das fehlende Bargeld wurde im Haltegriff des Rucksackes des 25-Jährigen gefunden und dem Opfer übergeben.