Damen-Weltcup am Semmering fix

Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Freitag die Kalender für die kommende Weltcup-Saison finalisiert. Saisonstart bei den Alpinen ist Ende Oktober in Sölden. Die Rennen am Semmering finden am 28. und 29. Dezember statt.

Bis auf wenige Punkte segnete die FIS beim Kongress in Costa Navarino die Termine für die kommende Saison ab. Am Semmering gehen die Damen am 28. Dezember zunächst im Slalom an den Start, tags darauf geht ein Riesentorlauf über die Bühne. Der Semmering wechselt sich im Weltcup mit Lienz ab, das in der vergangen Saison am Zug war.

Höhepunkt der Alpin-Saison sind die Weltmeisterschaften vom 5. bis 17. Februar im schwedischen Aare. City Events gibt es in Oslo am Neujahrstag sowie am 19. Februar direkt nach der WM in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Links: