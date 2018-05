Ein Publikumsliebling verlässt die Bühne

Helmut Wiesinger, einer der profiliertesten Schauspieler des Landes, geht in Pension. Er war von 1998 an Mitglied des Landestheaters Niederösterreich. Der Publikumsliebling bleibt den Fans als gelegentlicher Gastschauspieler erhalten.

Die Rollen, die Helmut Wiesinger im Landestheater (vormals Stadttheater St. Pölten) im Laufe der 20 Jahre seines Mitwirkens gespielt hat, werden die Zahl 100 wohl übersteigen. Normalerweise tauschen neuen Intendanten stets die Schauspieler aus, wenn sie ein Haus übernehmen. Helmut Wiesinger ist immer geblieben. Er konnte sie alle mit seinem Können überzeugen.

Wiesinger war nicht nur bestrebt, seine Rollen so gut wie möglich zu verkörpern, er sei stets am Produkt, an der gesamten Inszenierung, an der kräftigen Aussage des Stückes mit Leidenschaft interessiert gewesen, sagt Rupert Klima, der Sprecher des Landestheaters Niederösterreich über seinen langjährigen Kollegen. Wiesinger habe sich immer auch für das Wohlergehen und die Weiterentwicklung des Theaters eingesetzt, so Klima weiter.

„St. Pölten wurde meine künstlerische Heimat“

Am Donnerstagabend überraschten ihn die Direktion und das Ensemble mit einer Abschiedsfeier nach der Vorstellung von Nestroys „Zerrissenen“. Helmut Wiesinger erklärte sichtlich gerührt: „Nach meinen unsteten Jahren war ich froh, hier meine künstlerische Heimat gefunden zu haben. Ich freue mich sehr, an der Erfolgsgeschichte dieses Hauses mitgewirkt zu haben, ein Teil davon gewesen zu sein. Ich bedanke mich bei allen: Der Direktion, beim Ensemble, beim szenischen Dienst, der Technik und bei Ihnen, liebes Publikum, dass Sie mir so lange die Treue gehalten haben.“

Helmut Wiesinger wurde 1952 in Linz geboren und studierte von 1972 bis 1975 Schauspiel am Bruckner-Konservatorium in Linz. Er arbeitete zu Beginn seiner Laufbahn als Sprecher, Moderator und Autor für den ORF Oberösterreich. Ab 1979 war er Mitglied der Wiener Theatergruppe „Die Komödianten“ unter der künstlerischen Leitung von Conny Hannes Meyer in Wien. Danach folgten viele Jahre als freier Schauspieler und Autor in Deutschland und dem Landestheater Linz. Seit 1998 ist er in Sankt Pölten engagiert. Im Sommer, nach Ende der Spielzeit 2017/18, geht er in Pension. Wiesinger ist verheiratet und lebt in Wien.

