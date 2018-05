Spargel: Kontrollen im Marchfeld

Im Marchfeld wird derzeit der Spargel geerntet. In der Region wird auf knapp 480 Hektar Spargel angebaut. Dieser muss strenge Qualitätserfordernisse erfüllen, die bei einer Betriebsbesichtigung kontrolliert wurden.

Der niederösterreichische Spargel gilt als Spezialität. Der Marchfeldspargel trägt sogar ein eigenes Gütesiegel. Er muss strengste Qualitätsstandards und Hygienevorschriften erfüllen. Bei einer Betriebsbesichtigung am Freitag in Mannsdorf (Bezirk Gänserndorf) gab es aber keine Beanstandungen.

ORF

„Unsere Betriebe in Niederösterreich halten sich in sehr hohem Ausmaß an die Vorgaben und leisten und liefern hervorragende Arbeit“, sagte der für Lebensmittelkontrollen zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ). Im Vorjahr wurden 20 Kontrollen, bei denen es um Qualität, Produktsicherheit, aber auch um die einzuhaltenden Standards ging, durchgeführt. „Dabei gab es eine leichte Beanstandung“, so Schnabl.

Späte Ernte und fehlende Helfer

Die Spargelernte in Niederösterreich startete in diesem Jahr sieben bis zehn Tage später als im Jahr davor. Grund dafür war die kühle Witterung – mehr dazu in Spargelsaison startet erst Mitte April (noe.ORF.at; 28.3.18). Gleichzeitig fehlen in der heimischen Landwirtschaft und damit auch bei der Spargelernte zahlreiche Erntehelfer – mehr dazu in Heimischen Landwirten fehlen 350 Erntehelfer (noe.ORF.at; 13.5.18).