„Heimspiel“ für Ivona Dadic in St. Pölten

Die internationale Leichtathletik-Elite ist am 31. Mai wieder in St. Pölten zu Gast. Beim „Liese-Prokop-Memorial“ zählt Österreichs beste Athletin Ivona Dadic vor den eigenen Fans zu den Favoritinnen.

Bereits zum elften Mal wird das Meeting in Gedenken an die frühere Weltklasse-Athletin und Spitzenpolitikerin Liese Prokop ausgetragen. Nach einjähriger Pause wegen der Sanierung des Sportzentrums wird heuer auf dem neu adaptierten Gelände in neun verschiedenen Disziplinen um Punkte, Meter und Sekunden gekämpft. Ganz besonders ist der Fokus auf das Antreten der St. Pöltner Vize-Weltmeisterin Ivona Dadic gerichtet. Sie wird als Höhepunkt der Veranstaltung am 31. Mai ab 18.00 Uhr direkt vor der Haupttribüne im Weitsprung antreten.

GEPA pictures/ Florian Ertl

Dadic konnte ihre Rückenverletzung mittlerweile überwinden und wird sich bei einem Meeting in Weinheim mit Starts über 100 Meter Hürden und 200 Meter auf St. Pölten vorbereiten. „Das Prokop-Meeting wird für mich ein guter Test für den ersten Siebenkampf in dieser Saison im Juni. Vor eigenem Publikum ist es immer schön und an einem guten Tag kann ich sicher weit springen“, freut sich Dadic auf ihren Auftritt.

Schrott auf dem Weg zurück

Nach ihrer starken Hallensaison mit der Qualifikation für die Hallen-WM will auch die lange verletzt gewesene Olympiafinalistin Beate Schrott bei ihrem Heim-Meeting eine starke Leistung zeigen und das EM-Limit erlaufen. „Ich will mir keine konkrete Zeit vornehmen. St. Pölten ist für mich ein guter Test. Zuletzt habe ich viel an meiner Technik gearbeitet. Wir werden sehen, wie weit ich schon bin. Wichtig wäre, dass viele Zuschauer kommen und uns unterstützen“, freut sich die Hürdensprinterin auf den Auftritt in der Landeshauptstadt.

GEPA pictures/ Florian Ertl

Wenige Tage vor dem Meldeschluss kann das Organisations-Team um Gottfried Lammerhuber Athleten aus 16 Nationen präsentieren. Darunter sind internationale Stars wie Hürden-Europameisterin Alina Talay (Weißrussland), 100-Meter-Staffel-Weltmeisterin Alexandra Burghardt (Deutschland) und Stabhochsprung-Vize-Weltmeisterin Irina Ptacnikova (Tschechien). Aus Österreich werden neben Dadic und Schrott von den Top-Athletinnen und Athleten unter anderem Salzburgs Hürden-Ass Stephanie Bendrat und Sprinter Markus Fuchs aus Mödling am Start sein.

„Rückenwind-Garantie“ als Trumpf

Das Meeting beginnt am 31. Mai um 15.30 Uhr, zeitgleich wird auch das Sportzentrum Niederösterreich offiziell eröffnet. Neben der neuen Infrastruktur können sich die Stars auch wieder über „Rückenwind-Garantie“ und somit gute Voraussetzungen für Bestzeiten freuen. „Wir haben die Möglichkeit, bei den Laufbewerben und auch im Weitsprung die Anlaufrichtung flexibel auszurichten und damit Gegenwind zu verhindern“, verrät Lammerhuber.

Für Sport-Landesrätin Petra Bohuslav zählt das Prokop-Meeting längst zu den sportlichen Top-Events in Niederösterreich. „Es bringt die internationale Weltklasse der Leichtathletik hautnah zu den heimischen Fans. Besonders freut es mich, dass mit Ivona Dadic und Beate Schrott auch zwei niederösterreichische Athletinnen am Start sind und wir mit dem rundum erneuerten Sportzentrum die perfekte Infrastruktur für eine Veranstaltung dieser Größenordnung bieten können.“

Links: