Ermittlungen nach Tod von Ex-Bürgermeister

Der Tod des Ex-Bürgermeisters von Hollabrunn am 1. Mai in der Toskana beschäftigt die italienische Justiz. Die Staatsanwaltschaft von Pisa untersucht, ob dem Arzt des 60-Jährigen Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

Der Ex-Bürgermeister von Hollabrunn, der schon seit einiger Zeit in Ponte a Moriano in der Provinz Lucca lebte, verlor am 1. Mai wegen eines Herzinfarkts die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kollidierte mit einem Auto, das aus der entgegengesetzten Richtung kam. Der SP-Politiker, der sich mit seiner Frau im Auto befand, konnte noch aus seinem Pkw aussteigen, brach jedoch kurz darauf zusammen. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten. Das Unglück ereignete sich auf der Verkehrsachse Aurelia, die Ligurien mit der Toskana verbindet, auf der Höhe von Pisa.

Nach Angaben seiner Frau hatte er vor dem Unglück über Schmerzen und Müdigkeit geklagt. In der Woche davor war der Arzt mehrfach bei ihm gewesen und hatte ihm Medikamente verschrieben, die jetzt im Rahmen der Untersuchung geprüft werden. Die Justizbehörden wollen klären, ob der Arzt die auf einen Herzinfarkt deutenden Symptome womöglich unterschätzt hatte.