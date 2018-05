32 Nationen bei Tennis-Spring Bowl in Mödling

Eine Woche lang hat sich die internationale Elite im Nachwuchs-Tennis in Mödling getroffen. Am Samstag standen beim 39. International Spring Bowl die Finalspiele an. Die Einzeltitel gingen diesmal nach Deutschland und in die Slowakei.

115 Spielerinnen und Spieler aus 32 Nationen waren vergangene Woche zum BMTC Brühl Mödlinger Tennisclub gekommen und zeigten Nachwuchs-Tennis auf Top-Niveau. Das Turnier ist ein ITF-U18-Event der Kategorie 2, der dritthöchsten Turnierkategorie im Jugend-Tennis für Spielerinnen und Spieler unter 18 Jahren. „Das Interesse speziell am Finaltag und beim Länderkampf war wirklich gut! Spielerisch wurde heuer viel geboten!“, ist Turnierdirektor Raimund Stefanits zufrieden.

Bei den Mädchen ging der diesjährige Einzeltitel an Romana Cisovska aus der Slowakei. Die 15-Jährige setzte sich im Finale gegen ein erst 13-jähriges Ausnahmetalent, die Tschechin Linda Noskova, durch. „Das Mädchen-Finale war vom Niveau her das beste in meinen acht Jahren als Spring Bowl-Organisator“, so Stefanits. Bei den Burschen entschied Justin Schlageter aus Deutschland das Finale für sich.

Gute Leistungen der Österreicher

Für die besten Ergebnisse aus österreichischer Sicht sorgten heuer drei Burschen. Nach dem Turniersieg von Jurij Rodionov im Vorjahr waren die Fußstapfen für seine Nachfolger zu groß, allerdings zeigte Luka Mrsic mit seinem Viertelfinaleinzug im Einzel eine starke Leistung. Im Doppel zogen Benedikt Emesz und Lukas Neumayer ins Halbfinale ein, wo sie sich den späteren Turniersiegern im Doppel, William Grant und Tomas Kopczynski, geschlagen geben mussten.

Auch Mario Stino, der sich erfolgreich durch die Qualifikation kämpfen konnte und im Hauptbewerb dem späteren Turniersieger Schlageter im dritten Satz unterlegen war, hinterließ einen positiven Eindruck. Bei den Mädchen feierten Mavie Österreicher und Anna Gröss Hauptbewerbs-Siege gegen weit besser platzierte Spielerinnen, beide unterlagen aber in Runde zwei.

ÖTV-Vize will Jugend-Länderkämpfe etablieren

Bei der sogenannten Nations Challenge traf am Freitag auch Österreichs U14-Nationalteam auf jenes aus der Slowakei. Dieses Duell ging knapp an die Gäste. Spring Bowl-Turnierdirektor und ÖTV-Vizepräsident Raimund Stefanits initiierte den Vergleichskampf und möchte weitere folgen lassen: „Es ist wichtig zu sehen, wo wir im internationalen Vergleich stehen. Mein Ziel ist es, bei jedem Tennis-Großereignis in Österreich, einen Jugend-Vergleichskampf in unterschiedlichen Altersklassen mit einer anderen Nation zu organisieren: neben ITF-Events auch bei ATP- und WTA-Turnieren!“

