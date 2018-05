Auto ging am Pannenstreifen in Flammen auf

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist am Pfingstwochenende gegenüber 2017 um die Hälfte gesunken. Zudem gab es weniger Rettungseinsätze. Auf der Westautobahn (A1) bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) ging ein Auto in Flammen auf.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug am Pannenstreifen noch rechtzeitig anhalten und sich und seinen Beifahrer in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw dann bereits im Vollbrand. Das Feuer war allerdings rasch gelöscht. Die Polizei untersucht derzeit die Brandursache.

fotokerschi.at/Draxler

Im Rückstau - bedingt durch die massive Rauchentwicklung - ereignete sich jedoch ein Auffahrunfall. Das Unfallfahrzeug wurden von der Feuerwehr - ebenso wie das ausgebrannte Auto - abgeschleppt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Baden und Bad Vöslau brannte am Montag ebenfalls ein Auto komplett aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Die Bergungsarbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden.

Biker fährt in entgegenkommenden Pkw

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt verunglückte am Montag bei einer Fahrt mit seinem Motorrad im Bezirk Wiener Neustadt tödlich. Der Mann geriet zwischen Kirschschlag und Wiesmath in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus dem Bezirk Oberwart (Burgenland), so die Polizei. Der Motorradfahrer starb nach der Einlieferung in das Landesklinikum Wiener Neustadt.

Motordreiradfahrer prallt gegen Baum

In Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) verunglückte am Samstagnachmittag ein 40-Jähriger mit einem Motordreirad tödlich. Nach Angaben der Polizei geriet der Fahrer auf den rechten unbefestigten Straßenrand, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Der 40-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Cabriofahrer kracht gegen Traktor

In Ternitz (Bezirk Neunkirchen) wurde am Montag ein Fahrer eines Cabrios bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Traktorfahrer stieß im Stadtgebiet beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Traktorlenker kam ohne Blessuren davon, der Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht - mehr dazu in Cabriofahrer bei Unfall schwer verletzt (noe.ORF.at; 21.5.2018).

Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Verkehrsunfälle um die Hälfte zurück (43). Laut Notruf NÖ 144 liege man damit aber im langjährigen Durschschnitt. Darüber hinaus wurden die Rettungsorganisationen von Samstag bis Montag zu einem Drittel weniger Einsätzen gerufen (1.347) als 2017.

Link: