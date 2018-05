Schnur über Waldweg gespannt: Reiterin verletzt

In Gaaden bei Mödling ist am Sonntag eine Reiterin vermutlich durch eine über einen Waldweg gespannte Schnur verletzt worden. Die 50-Jährige erlitt Abschürfungen und Hämatome im Gesicht und am Hals. Die Polizei ermittelt.

Mit der Schnur dürfte Reitern in Gaaden im Wienerwald eine gefährliche Falle gestellt worden sein. Eine 50-Jährige, die Verletzungen am Hals und im Gesicht davontrug, hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Als sie den Beamten die Stelle zeigen wollte, war die Schnur allerdings nicht mehr auffindbar. Laut Polizei könnte sie entweder gerissen und weggeschleudert oder entfernt worden sein.

Die Waldwege der Region, die von Wanderern, Reitern und Radfahrern genützt werden, werden nun verstärkt kontrolliert. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Polizei liegen vage Hinweise auf einen möglichen Täter vor. Ersten Hinweisen werde bereits nachgegangen, heißt es.

