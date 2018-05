Cannabis-Plantage löste Brand in Gmünd aus

Ein elektrischer Defekt an einer Indoor-Plantage dürfte laut Polizei am Freitag einen Brand in einem Mehrparteienhaus in Gmünd ausgelöst haben. Das Gebäude wurde evakuiert, drei Bewohner wurden mit Verdacht leicht verletzt.

Eine Anruferin hatte am frühen Abend die Einsatzkräfte verständigt. Eine Wohnung im vierten Stock stand in Vollbrand, aus den Fenstern drang Rauch. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz, um 19.30 Uhr wurde Brand aus gegeben. Während der Löscharbeiten entdeckten die Helfer eine Cannabis-Plantage mit drei Pflanzen in der Wohnung.

Die Polizisten stellten die Cannabispflanzen und Suchtmittelutensilien sicher. Den Ermittlungen zufolge war der Brand bei der Plantage in einem Kasten ausgebrochen. Der 20-Jährige wird laut Aussendung wegen Verdachtes der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.