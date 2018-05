Suchaktion nach Vermisster: Frau zuvor schon tot

Die Suche nach einer 74-jährigen Frau, die vermisst wurde, hat vergangene Woche in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) für Aufsehen gesorgt. Wie sich nun herausstellte, wurde die Frau bereits vor der Vermisstenmeldung tot aufgefunden.

Die 74-Jährige Frau lebte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zurückgezogen und alleine. Sie sei psychisch labil und dement gewesen, heißt es seitens der Polizei. Am Donnerstag wurde die Frau aus Hainburg als vermisst gemeldet - mehr dazu in Hainburg: 75-jährige Frau abgängig (noe.ORF.at; 17.5.2018).

Rotes Kreuz NÖ/A. Zehetner

Es folgte eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber, Hundestaffel, Booten, Feuerwehr, Rettung und Polizei. Das gesamte Donauufer in Hainburg wurde von zahlreichen Einsatzkräften abgesucht. Die Frau wurde aber nicht gefunden.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Wie sich am Mittwoch nun herausstellte, war die 74-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits tot in der Donau in Bratislava gefunden worden. Die Frauenleiche wurde aber erst später von Angehörigen identifiziert. Die Leiche wird nun nach Österreich überstellt. Hinweise auf Fremdverschulden gab es am Mittwoch nicht.

Links: