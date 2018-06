Gablitz: Neues Ortszentrum um null Euro

In der Marktgemeinde Gablitz (Bezirk St. Pölten) wird ein komplett neues und großzügiges Ortszentrum auf rund 9.000 Quadratmetern entstehen. Das Besondere daran: Errichtung und Gestaltung werden der Gemeinde nichts kosten.

Seit drei Jahren wird an einem neuen Ortszentrum für Gablitz geplant. Ausschlaggebend dafür war der Gablitzbach, denn er trat immer wieder über die Ufer und überschwemmte den gesamten alten Ortsteil. Jetzt muss ein neues Auffangbecken gebaut werden und im Zuge der Errichtung bietet sich auch gleich der Umbau des gesamten Ortszentrums an. Gablitz hat das Glück, mitten im Ort 9.000 Quadratmeter Grund zur Verfügung zu haben. Er gehört allerdings nicht der Marktgemeinde, doch das ist kein Problem.

„Die Grundstücke sind im Eigentum eines Klosters, der Kongregation vom göttlichen Erlöser und auch der Bundesforste. Das heißt, die Gemeinde plant hier nur die Infrastruktur, aber die Kosten für die Errichtung der Gebäude übernehmen die Grundstückseigentümer. Das ist natürlich nicht selbstverständlich und nur auf Grund der guten Zusammenarbeit, die wir mit den Partnern haben, möglich“, erklärte Bürgermeister Michael Cech (ÖVP).

Entstehen soll ein Mehr- und Generationenzentrum mit einer Festhalle, einem Kindergarten, Geschäften und einem neuen Altenheim. Ziel ist es, das neue Ortszentrum zu beleben. Die Gemeinde wird lediglich Miete in jenen Gebäuden zu zahlen haben, die sie benützt.

Maximal 8.000 Einwohner möglich

Gablitz ist eine Zuzugs-Gemeinde, viele junge Familien wollen hierher, 5.000 Einwohner gibt es derzeit und weitere 1.200 Zweitwohnsitzer. Die Baugründe kosten bis zu 400 Euro pro Quadratmeter, sind also vergleichsweise günstig wenn man an den Süden Wiens denkt.

„Die Situation ist die, dass Baugründe sehr stark gesucht werden und es gibt auch noch sehr viel Grünfläche, allerdings wurde meines Wissens vom Land ein Umwidmungsstopp von Grünland in Bauland verhängt, damit hier nicht alles zugebaut wird, was natürlich verständlich ist. Andererseits der Bedarf wäre da, also mir laufen Interessenten die Türe ein“, erzählte die ortsansässige Immobilienmaklerin Karin Hohenwarter.

Verkehrsbelastung steigt ständig

Ein besonderes Problem für den Ort ist die Bundesstraße 1 (B1), sie durchschneidet Gablitz und der Verkehr nimmt ständig zu. „Sowohl in Richtung Tulln als auch in Richtung Wien. Wir versuchen deshalb, für die Bevölkerung das öffentliche Verkehrsnetz in der unmittelbaren Umgebung attraktiv zu machen“, berichtete der Bürgermeister. „Wir haben zwei Park & Ride-Parkplätze gebaut, wir haben ein Orts Taxi, wir haben ein Nachttaxi für die Gablitzer Jugend und so versuchen wir, den Verkehr etwas zu reduzieren.“

Durch das neue Ortszentrum, das abseits von der Bundesstraße liegen wird, hofft man, mehr Leben und Geschäfte in den derzeit doch etwas verwaisten alten Ortskern zu bringen. Die Chancen dafür sind gut, auch wenn die Umgestaltung in der Marktgemeinde zuerst mit den Bürgern diskutiert werden muss und als Jahrhundertprojekt bezeichnet wird. Allzu lange wird es nicht dauern, versichert man, in etwa drei bis vier Jahren soll in Gablitz das neue Ortszentrum zur Verfügung stehen.

