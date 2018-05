Brand: Pflegeheim in Pottendorf evakuiert

In Pottendorf (Bezirk Baden) musste am Mittwoch das Pflege- und Betreuungszentrum evakuiert werden. Laut Feuerwehr war der erste Stock stark verraucht. 54 Personen wurden daraufhin in Sicherheit gebracht.

Kurz nach Mittag wurden die Feuerwehren Pottendorf und Landegg alarmiert. Als die Einsatzkräfte beim Pflege- und Betreuungszentrum eintrafen, war der erste Stock bereits weitgehend verraucht. Als erstes wurden daraufhin die Bewohner - einige davon im Rollstuhl - aus dem Ober- ins Erdgeschoß gebracht.

FF Pottendorf

Laut Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich wurde zum Glück niemand verletzt. Der Brand brach in einer Fuge in der Wand aus, konnte aber rasch bekämpft werden. Bereits am Vormittag war die Feuerwehr wegen eines Brandalarms gerufen worden. Bei einer Kontrolle war dabei aber weder ein Brand gesehen noch gerochen worden.

Feuerwache mit Wärmebildkamera

Gegen 14.30 Uhr konnte die Feuerwehr Brand aus geben. Dennoch blieb die Feuerwehr vor Ort, um mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren, ob sich der Brand auch in andere Stockwerke des dreigeschossigen Bau ausgebreitet hat. Die Ursache steht bisher noch nicht fest.