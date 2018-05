Tonkünstler Orchester ist „Big in Japan“

Das Tonkünstler Orchester Niederösterreich ist derzeit mit seinem Chefdirigenten Yutaka Sado auf großer Japan-Tournee. Das internationale Tourgeschäft wird für das Orchester immer wichtiger. Das japanische Publikum ist begeistert.

Es ist 12.00 Uhr Mittag, am Sonntag, den 20. Mai. Im Zentrum der japanischen Hauptstadt Tokio macht der Tourbus des Tonkünstler Orchesters Station vor der NHK-Hall, der größten Konzerthalle Japans mit knapp 4.000 Sitzplätzen. Gut gelaunte Musikerinnen und Musiker steigen aus dem Bus. Im Backstage-Bereich gibt es Getränke und Snacks, und nach wenigen Minuten geht es zur Anspielprobe. Yutaka Sado verleiht dem Orchester noch einmal den letzten Feinschliff für das große Konzert.

Internationale Bühne für die Tonkünstler Die Japan-Tournee des Tonkünstler Orchesters Niederösterreich ist ein voller Erfolg. Die 14 Konzerte sind beinahe ausverkauft.

Das Konzert in Tokio ist beinahe ausverkauft, nur ganz wenige Plätze bleiben frei. Mit einer Symphonischen Suite für das Orchester von Leonard Bernstein wird das Konzert eröffnet, es folgen Auszüge aus der „West Side Story“ von Bernstein. Der bereits verstorbene US-amerikanische Komponist wäre heuer 100 Jahre alt geworden. In der Harmonie und Zusammenstellung der Auszüge ist die besondere Beziehung des Chefdirigenten Yutaka Sado zu Bernstein zu spüren, denn Sado war Bernsteins Schüler.

Yutaka Sado ist in Japan ein Star

Im zweiten Teil wird dann ein Werk von Dmitri Schostakowitsch gespielt. Es folgen zwei Zugaben, Der „Ungarische Tanz“ von Johannes Brahms und eine Strauß-Polka. Das Publikum ist begeistert, der Schlussapplaus dauert lange an, teilweise gibt es sogar stehende Ovationen.

Yutaka Sado ist das zweite Mal mit dem Tonkünstler Orchester auf großer Japan-Tournee. Er ist der große Publikumsmagnet, ist er doch in Japan ein Star, weil er jahrelang eine beliebte TV-Show moderierte. „Ich bin sehr glücklich, in mein Heimatland mit meinem Orchester zurückzukommen. Und ganz speziell für mich ist auch, dass wir hier im Jubiläumsjahr Bernstein spielen“, erzählt der Maestro. Nach dem Konzert heißt es für Sado Autogramme schreiben, viele Fans kommen, es werden auch Selfies gemacht.

Das Orchester kommt in Japan mit der etwa dreiwöchigen Tour viel herum, man spielt in beinahe allen großen Konzerthallen des Landes, darunter in Kyoto, Osaka, Sapporo und Ashikaga. Viele Stunden verbringt das Orchester in Bussen, Flugzeugen und Zügen, sagt der Konzertmeister des Orchesters, Vahid Khadem-Missagh: „Auf Tournee erlebt man meistens nur die Konzertsäle und die Hotelzimmer, aber trotzdem bekommt man einen Eindruck in den Zügen oder am Flughafen. Man bekommt ein Gefühl, wie die Menschen miteinander umgehen, und das ist schon schön zu sehen.“ Für die Musikerinnen und Musiker sind die Konzerte in Japan besondere Erlebnisse. „Die Menschen hier lieben die klassische Musik, wie in kaum einem anderen Teil der Welt. Ich habe das Gefühl, Musik ist hier etwas Heiliges“, erzählt Khadem-Missagh.

Das internationale Geschäft wird immer wichtiger

Die Tonkünstler zählen in Österreich mit drei Residenzen - Wiener Musikverein, Festspielhaus St. Pölten und Grafenegg - zu den Top-Orchestern des Landes. In knapp einem Monat wartet mit der Sommernachtsgala in Grafenegg einer der Saisonhöhepunkte. Aber von Saison zu Saison wird auch das internationale Geschäft für das Orchester immer wichtiger.

Für den Geschäftsführer der Tonkünstler, Frank Druschel, ist es für die Wertigkeit des Orchesters sehr wichtig, die internationalen Tourneen zu machen. „Einerseits entwickelt sich künstlerisch sehr viel durch die intensive Konzerttätigkeit mit Yutaka Sado. Man merkt das in der Entwicklung der Konzerte, wie das Orchester sich zusammenspielt. Aber auch für unser Standing im internationalen Vergleich mit den anderen Orchestern ist es einfach wichtig, dass wir auf diesen Märkten präsent sind, und mit Yutaka Sado ist natürlich dieser Japan-Markt ein tolles Terrain, kein anderes Orchester schafft es derzeit, 14 Konzerte in Japan auf Tournee zu geben.“

Im Herbst sind die Tonkünstler einmal mehr in Großbritannien auf Tournee. Bereits 2017 absolvierte man zahlreiche Konzerte auf Tour durch das Königreich - mehr dazu in Tonkünstler auf Großbritannien-Tournee (noe.ORF.at; 4.3.2017). Zudem arbeitet Druschel an Tourneen auf dem spanischen und auch auf dem chinesischen Markt.

