Grüne Niederösterreich fürchten um Ziesel

In Wiener Neustadt entstehen im Stadtteil Civitas Nova sowohl das neue Fußballstadion als auch das neue Krankenhaus. Die Grünen Niederösterreich warnen vor der Zerstörung des Lebensraums einer schützenswerten Ziesel-Population.

Das Ziesel gilt in Österreich nach der aktuellen „Roten Liste gefährdeter Tierarten“ als stark gefährdete Art, eine Art also, bei der angenommen wird, dass sie mit zumindest zwanzigprozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 20 Jahren ausstirbt. Der typische Lebensraum des Ziesels sind Trocken- und Halbtrockenrasenflächen. Die Kritik von Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, bezieht sich auf das Ausbleiben von Maßnahmen, um die im betreffenden Gebiet lebenden Ziesel zu erfassen und die Population sowie deren Lebensraum, die Trockenrasenstreifen, sicherzustellen.

„Das Stadion und das Krankenhaus sind für die Grünen Niederösterreich unbestritten, aber die Ziesel sind in der Niederösterreichischen Artenschutzverordnung gelistet und daher besonders geschützt. Die Naturschutzbehörde ist hier gefragt, die Erhebungen der Ziesel weiterhin zu betreiben, damit Artenschutz ernst genommen und das Ziesel weiterhin Lebensraum in unserem Bundesland hat“, erklärt Krismer.

Die Naturschutzbehörde habe in den letzten Jahren die Erfassung der Ziesel vor Ort durchführen lassen, so Krismer, in diesem Jahr sei diese Maßnahme ausgeblieben. Ob das in Zusammenhang mit den Bauarbeiten steht, ist Bestandteil einer Anfrage von Krismer an den für Umwelt zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

