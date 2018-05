Klosterneuburg: Hundewiese zum Mieten

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) können Hundebesitzer seit kurzem auf der Pionierinsel eine Hundewiese mieten. Pro Stunde kostet das eingezäunte Areal zehn Euro. Der Erlös kommt dem Verein „Tierhilfe Klosterneuburg“ zu Gute.

Die 1300 Quadratmeter Hundewiese gehören heute nur ihm - Rocky kann unbeschwert spielen und toben. „Der Platz soll eigentlich für Hundebesitzer zur Verfügung stehen, die trainieren wollen und in Ruhe gelassen werden wollen“, sagt Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg. Das Areal ist rundherum eingezäunt, die Hunde können somit nicht auskommen. Hundetrainer würden wiederum immer wieder einen geeigneten Platz suchen.

Der Ablauf ist ganz einfach: Hundebesitzer rufen bei dem Verein an, reservieren die Hundewiese für die gewünschte Uhrzeit und bekommen anschließend den Zahlencode für das Schloss, das an der Eingangstür befestigt ist. Dem Spielen steht danach nichts mehr im Weg. Sehr wohl müssen laut Fuchs aber Regeln eingehalten werden: „Der Platz sollte eigentlich so verlassen werden wie er aufgefunden wird. Das heißt jeder sollte die Exkremente vom eigenen Hund entfernen, das ist eigentlich das Wichtigste.“

2000 Hunde leben in der Stadt

In Klosterneuburg leben bis zu 2000 Hunde, dementsprechend kam es schon mehrfach zu Konflikten zwischen Hunden, Hundebesitzern und Passanten. Hundebesitzerin Susi Venturini ist vom Angebot begeistert: „Ich finde es hervorragend, nachdem sich einige Damen auf der Pionierinsel lange genug gestritten haben - mit Leine, ohne Lein - meiner tut nix, meiner macht schon was.“

Johannes Bayer ist mit seinem Hund Rocky auf der Wiese: „Ich nütze das Areal, weil ich mit dem Hund schön spielen kann, es ist eingezäunt, er kann also nicht davonlaufen, was bei meinem Hund sehr wichtig ist.“ Gleichzeitig könne er hier mit Rocky Übungen machen, die in seinem kleinen Garten daheim nicht möglich wären.

Die Hundewiese in Klosterneuburg gibt es seit Anfang Mai. Laut Tierhilfe werde das Angebot mittlerweile gut angenommen. Und auch die ersten Stammgäste, die regelmäßig kommen, gebe es bereits, erzählte Fuchs sichtlich stolz.

