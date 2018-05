Justiz stellt Ermittlungen gegen Musiker Speer ein

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat die Ermittlungen wegen Drogenkonsums gegen den Musiker Bernhard Speer eingestellt. Speer wurde vergangenen Oktober bei einem Autounfall schwer verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich laut Staatsanwaltschaft keine strafrechtlich relevanten Delikte ergeben. Die Untersuchungen wurden deshalb Ende April eingestellt, bestätigt Sprecher Erich Habitzl einen Bericht von „Heute“.

Für Speer ist die Causa damit aber noch nicht komplett abgeschlossen. Die Gesundheitsbehörde erteilte dem Musiker für ein Jahr Auflagen. Welche das genau sind, wollte Habitzl aus Datenschutzgründen nicht mitteilen. Laut Medienberichten müsse er zu regelmäßigen Harntests. Werden die Auflagen nicht eingehalten, würden die Ermittlungen jedenfalls wieder aufgenommen, erklärte Habitzl.

Tom Zonyga

Mit Auto gegen Pfeiler geprallt

Vergangenen Oktober war Bernhard Speer in Kottingbrunn (Bezirk Baden) in einen schweren Autounfall verwickelt. Bei der Auffahrt zur Südautobahn (A2) prallte er mit seinem Auto gegen den Pfeiler eines Überkopfwegweisers. Danach musste er auf die Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt gebracht werden - mehr dazu in Speer nach Autounfall auf Intensivstation (noe.ORF.at; 11.10.2017).

Ein schriftlicher Befund des Krankenhauses, der von der Staatsanwaltschaft sichergestellt wurde, gab Hinweise darauf, dass Bernhard Speer Suchtmittel konsumierte. Daraufhin wurden die Ermittlungen eingeleitet. Zudem wurde ein Sachverständiger beauftragt, das Blut zu überprüfen um damit endgültig festzustellen, ob Speer vor seinem Unfall Drogen konsumierte - mehr dazu in Bernhard Speer: Hinweise auf Suchtmittelkonsum (noe.ORF.at; 6.11.2017).

