ÖVP weist Kritik an Kassenreform zurück

Die Krankenkassenreform sorgt in Niederösterreich weiterhin für Diskussionen. Die ÖVP wies am Freitag Kritik der SPÖ und der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse an der Reform zurück. Außerdem forderte die ÖVP mehr Kassenärzte.

Nachdem die Bundesregierung Anfang der Woche ihre Pläne zur Sozialversicherungsreform vorgestellt hatte, kam unter anderem auch aus Niederösterreich scharfe Kritik. Der Obmann der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK), Gerhard Hutter, bezeichnete die Kassenfusion als „feindliche Übernahme“, SPÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl sprach von einem „Anschlag auf die Arbeitnehmer“ - mehr dazu in NÖGKK übt Kritik an Krankenkassenreform (noe.ORF.at; 22.5.2018).

ORF/Thomas Puchinger

Am Freitag wiesen ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer diese Aussagen entschieden zurück. Der SPÖ Niederösterreich gehe es „um Posten und Pfründe“, drei der vier NÖGGK-Direktoren hätten einen SPÖ-Hintergrund. Bei der Gebietskrankenkasse sah Ebner „viel Raum für Verbesserungen“. Er warf der NÖGKK vor, ihrer Verantwortung nicht nachzukommen.

Jeder zweite Allgemeinmediziner kein Kassenarzt

So sei die Zahl der Wahlärzte in Niederösterreich in den vergangenen 15 Jahren um 90 Prozent gestiegen, während es bei den Kassenärzten nur ein Plus von 30 Prozent gebe. „Heute ist jeder zweite Allgemeinmediziner kein Kassenarzt mehr“, führte Ebner aus. Bei den Fachärzten sei nur jeder Vierte ein Kassenarzt. Die NÖGKK schaffe es zudem nicht, alle Kassenstellen im Bundesland zu besetzen.

„Die Verträge für Kassenärzte sind unattraktiv“, sagte Hauer. Die Honorarkataloge müssten „dringend“ überarbeitet werden. Laut Hauer würden nicht nur Leistungen entlohnt, die in der modernen Medizin gar nicht mehr zur Anwendung kommen, sondern auch die Entlohnung sei in vielen Fällen nicht mehr kostendeckend. Als Beispiele nannte er Blutabnahmen, für die fünf Euro ausbezahlt würden, oder auch Nachtvisiten, für die eine Abgeltung von 45 Euro vorgesehen ist.

Bessere Verteilung der Kassenstellen gefordert

Insgesamt gebe es zu wenige wohnortnahe Fachärzte. Das führe dazu, dass einige Patienten stattdessen ein Landesklinikum aufsuchen, wodurch oftmals lange Wartezeiten in den Ambulanzen entstehen würden. „Wir sollten die Reform der Sozialversicherungsträger auch zum Anlass nehmen, um nicht nur über die Zahl, sondern auch über die Verteilung von Kassenstellen zu reden“, sagte Hauer. Im Zuge der Krankenkassenreform plant die Bundesregierung bis 2023 Einsparungen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro. Laut ÖVP-Landesgeschäftsführer Ebner soll dieses Geld für mehr Kassen- und Landärzte verwendet werden.

Links: