Freiluftkino setzt auf heimische Produktionen

An mehr als 20 Standorten bietet das Sommerkino Niederösterreich wieder Filmvorführungen unter freiem Himmel. Ab Juni will man vor allem heimische Produktionen, aber auch bekannte internationale Filme zeigen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren finden die Vorstellungen des Niederösterreichischen Freiluftkinos auch heuer umgeben von historischen Stadtmauern, auf prunkvollen Rathausplätzen oder in grünen Parks statt. Die Veranstaltungsreihe zeigt von Juni bis September zahlreiche Filmwerke unter freiem Himmel. Neben europäischem Programmkino werden aufwändige Hollywoodproduktionen gespielt. Dokumentationen werden durch Kurzfilme ergänzt, zudem werden auch Filme für Kinder gezeigt.

Österreichischer Film steht im Mittelpunkt

Im Zentrum des Sommerkinos steht wie auch in den vergangenen Jahren der heimische Film. Zeitgenössische österreichische Filme, die auch bei diesjährigen Diagonale gezeigt wurden, bilden erneut den programmatischen Schwerpunkt. Zu den Höhepunkten zählen etwa „Anna Fucking Molnar“ mit Nina Proll, „Die Wunderübung“ nach dem Roman von Daniel Glattauer und mit Erwin Steinhauer oder die preisgekrönte Komödie „Die Migrantigen“.

Eine deutsch-österreichisch-niederländische Zusammenarbeit ist „Arthur & Claire“ mit Josef Hader in der Hauptrolle. Ein weiterer europäischer Vertreter ist die französische Verwechslungskomödie „Monsieur Pierre geht online“, in der Pierre Richard mit 83 Jahren sein Comeback auf der großen Leinwand gibt. Für Hollywood-Flair sorgt der Oscar-Gewinner „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro.

Sommerkino in ganz Niederösterreich

Das detaillierte Programm und die genauen Spielorte werden vier Wochen vor den jeweiligen Vorführungen online bekanntgegeben. Die teilnehmenden Gemeinden und einzelne Termine sind bereits bekannt:

Amstetten: 18. Juli bis 24. August

Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach): 8. Juni bis 13. September

Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt): 9. August bis 26. August

Baden: 30. August bis 2. September

Drosendorf (Bezirk Horn): 22. Juni bis 1. September

Eggenburg (Bezirk Horn): 19. Juli bis 12. August

Feistritz (Bezirk Neunkirchen): 31. August

Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf): 26. Juli bis 11. August

Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha): 23. August bis 28. August

Klosterneuburg (Bezirk Tulln): 25. Juli bis 2. September

Kottingbrunn (Bezirk Baden): 13. Juli bis 29. Juli

Krems: 4. Juli bis 22. Juli

Laxenburg (Bezirk Mödling): 15. August bis 22. August

Leobersdorf (Bezirk Baden): 30. August bis 1. September

Mank (Bezirk Melk): 25. Juli bis 31. August

Mistelbach: 3. bis 24. Juli

Puchberg (Bezirk Neunkirchen): 17. und 18. August

Purkersdorf (Bezirk St. Pölten): 27. bis 29. Juli

St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln): 2. bis 6. Juli

St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen): 3. und 4. August

St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten): 15. bis 19. August

St. Pölten Cinema Paradiso: 5. Juli bis 26. August

St. Pölten Hollywood Megaplex: 1. Juni bis 8. September

Steinakirchen (Bezirk Scheibbs): 11. Juli bis 25. Juli

Waidhofen an der Thaya: 6. Juli bis 17. August

Waidhofen an der Ybbs: 31. Juli bis 28. August

Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach): 10. August bis 12. August

Zwettl: 7. Juli bis 31. August

