Geld war das Motiv für Überfall in Bromberg

Nach dem Überfall auf einen 82-Jährigen am Donnerstag in Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt) wurden am Freitag die beiden Tatverdächtigen einvernommen. Geld sei das mutmaßliche Motiv gewesen, so die Polizei.

Die Einvernahmen der Beschuldigten dauerten am Freitagnachmittag an. Das Duo werde in der Folge in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die Tatwaffen, u.a. der Hammer, mit dem auf den 82-Jährigen eingeschlagen worden war, wurden sichergestellt. Das schwer verletzte Opfer befand sich weiterhin im Krankenhaus. Mutmaßliches Motiv für den Überfall war den Ermittlern zufolge Geld.

82-Jähriger nicht lebensgefährlich verletzt

Der 82-jährige Mann war in seinem Wohnhaus mit einem Hammer niedergeschlagen und dann gefesselt worden. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten schließlich mit dem Auto des betagten Mannes. Der Wagen wurde im Zuge der Fahndung am Vormittag in Parndorf (Burgenland) entdeckt. Die Festnahme der Verdächtigen war die Folge - mehr dazu in Raubüberfall: Täter war offenbar Mitbewohner (noe.ORF.at; 24.5.2018).

Der 82-Jährige wurde nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann sei ansprechbar gewesen. Einer der Beschuldigte soll Gelegenheitsarbeiter bei ihm gewesen sein, was ebenfalls noch Gegenstand von Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich war.