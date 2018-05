20 Millionen Euro für Hochwasserschutz

Demnächst werden zwei große Hochwasserschutzbauten im Mostviertel umgesetzt. In Sarling, einem Stadtteil von Ybbs (Bezirk Melk), und in St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) werden 20 Millionen Euro verbaut.

Am Samstag findet der Spatenstich in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) statt. Die Orte Sarling, Neusarling und Säusenstein (alle Bezirk Melk) sollen mit Erddeichen, Mauern, Spundwänden und mobilen Wänden geschützt werden.

Dadurch soll verhindert werden, dass es in 35 Wohngebäuden und sieben Gewerbebetrieben bei einem 100-jährlichen Hochwasser zu Überschwemmungen kommt. Die anfallenden Kosten betragen etwas mehr als neun Millionen Euro und werden vom Land Niederösterreich, dem Bund und der Stadtgemeinde Ybbs übernommen.

Schutz für 140 Gebäude in St. Pantaleon-Erla

Am Freitag fiel der Startschuss für den Hochwasserschutz von St. Pantaleon-Erla. Ein Schutzdamm und eine Mauer mit Mobilwänden sollen 140 Gebäude schützen. Die Kosten dafür betragen mehr als elf Millionen Euro. Sowohl in Sarling als auch in St. Pantaleon-Erla soll der Hochwasserschutz im nächsten Jahr fertig sein.

Der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) spricht von sinnvollen Investitionen. „Seit dem Jahr 2002 wurden in Niederösterreich 950 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Damit wurden bereits fast 300 Gemeinden sicherer gemacht“, so Pernkopf. Größere Schäden seien dadurch verhindert worden.

